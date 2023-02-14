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"Вы уже поняли, где место оркам": футболист "Миная" рассказал о драке с россиянами

14 февраля 2023 14:25
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Футболист Миная Даниил Колесник рассказал о драке с россиянами
Участник драки футболистов двух клубов ответил критикам в социальной сети
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Самым популярным клубом 14 февраля в Украине стал ужгородский "Минай". И дело вовсе не в романтике — футболисты этого клуба подрались в Турции с игроками российского "Шинника". 

Одним из самых активных бойцов оказался украинский форвард Даниил Колесник, который прокомментировал инцидент в Instagram

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Что произошло в Турции?

21-летний форвард Даниил Колесник оказался одним из самых активных участников драки футболистов украинского "Миная" и российского "Шинника". Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в Турции. Делегации обеих команд остановились в одном и том же отеле, что в конечном итоге привело к выяснению отношений на повышенных тонах. 

Российские журналисты утверждают, что причиной конфликта стало нападение игроков "Миная" на администратора "Шинника", от которого якобы требовали спеть гимн Украины. Версия ужгородского клуба совершенно иная. Утверждается, что россияне были выпившие и по-хамски вели себя по отношению к сотрудникам отеля. После ряда замечаний в их адрес игроки "Шинника" полезли в драку. 

Комментарий от участника событий

Видео произошедшего уже опубликовано в сети. Украинский форвард Даниил Колесник посчитал необходимым прокомментировать эпизод в социальной сети. 

Instagram Даниила Колесника

"Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу обратиться к людям, который спрашивают "как они выехали". Даже тут мы даем понять, какого мы рода. Отстаиваем нашу честь как можем. И вы уже поняли, где место оркам", — написал Даниил Колесник. 

После инцидента российские игроки обратились за медицинской помощью. У них зафиксированы переломы пальцев кисти и ребер, у одного из игроков гематома под глазами. Российская пресса утверждает, что три футболиста "Шинника" получили серьезные травмы. 

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда. 

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

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