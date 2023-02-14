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"Ви вже зрозуміли, де місце оркам": футболіст "Минаю" розповів про бійку з росіянами

14 лютого 2023 14:25
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Футболіст Минаю Данило Колесник розповів про бійку з росіянами
Учасник бійки футболістів двох клубів відповів критикам у соціальній мережі
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Найпопулярнішим клубом 14 лютого в Україні став ужгородський "Минай". І річ зовсім не в романтиці — футболісти цього клубу побилися у Туреччині з гравцями російського "Шинника".

Одним із найактивніших бійців виявився український форвард Данило Колесник, який прокоментував інцидент в Instagram.

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Що сталося у Туреччині?

21-річний форвард Данило Колесник виявився одним із найактивніших учасників бійки футболістів українського "Минаю" та російського "Шинника". Інцидент стався у понеділок, 13 лютого, у Туреччині. Делегації обох команд зупинилися в тому самому готелі, що зрештою призвело до з'ясування відносин на підвищених тонах.

Російські журналісти стверджують, що причиною конфлікту став напад гравців "Минаю" на адміністратора "Шинника", від якого нібито вимагали заспівати гімн України. Версія ужгородського клубу зовсім інша. Стверджується, що росіяни були напідпитку і по-хамськи поводилися стосовно співробітників готелю. Після низки зауважень на їхню адресу гравці "Шинника" полізли у бійку.

Коментар від учасника подій

Відео того, що сталося, вже опубліковано в мережі. Український форвард Данило Колесник вважав за необхідне прокоментувати епізод у соціальній мережі.

Instagram Данила Колесника

"Дуже багато питань та слів підтримки. Хочу звернутися до людей, які запитують "як вони виїхали". Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого ми роду. Відстоюємо нашу честь як можемо. І ви вже зрозуміли, де місце оркам", — написав Данило. Колісник.

Після інциденту російські гравці звернулися по медичну допомогу. У них зафіксовані переломи пальців кисті та ребер, в одного з гравців гематома під очима. Російська преса стверджує, що троє футболістів "Шинника" отримали серйозні травми.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала автором нового рекорду сезону у світі. Спортсменка здобула п'ятий титул у 2023 році у стрибках у висоту.

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