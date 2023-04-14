"Колос" обыграл "Ингулец" и претендует на место в еврокубках

Вратарь "Колоса" Волынец. Фото: Униан

Пятничная программа матчей 21 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) продолжилась в Киеве на поле стадиона имени Банникова. Петровский "Ингулец" принял ковалевский "Колос".

Исход этого противостояния решил один гол, сообщают Новини.LIVE.

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Перед стартом тура подопечные Ярослава Вишняка находились выше соперника в турнирной таблице. В "Колосе" мечтают о том, чтобы пробиться в еврокубки по итогам сезона. Это делало гостей фаворитами встречи.

Ход поединка

"Ингулец" — "Колос" — 0:1 (0:1)

Гол: Милько, 41.

"Ингулец": Паламарчук — Сидоренко (Нагиев, 46), Ковалев, Поспелов, Смоляков, Ченбай (Кучеренко, 1; Одарюк, 46) — Головкин, Козыренко (Резепов, 65), Кухарук (Запорожец, 71), Клименко — Кравчук (Марусич, 46).

Тренер: Сергей Ковалец.

"Колос": Волынец — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец — Милько — Ильин (Велетень, 84), Ориховский (Болбат, 73), Смирный, Мякушко — Лысенко (Безбородько, 52; Попов, 84).

Тренер: Ярослав Вишняк.

Для хозяев поля в этом матче все с самого начала пошло не по плану. На первых минутах игры Ковальцу пришлось менять травмированного Ченбая. В середине тайма игроки "Ингульца" могли изменить эту тенденцию, но Головкин не попал в створ ворот "Колоса" из хорошей позиции.

Волынец спасает "Колос" от гола. Фото: Униан

Незадолго до перерыва гости заработали право на угловой. Мякушко навесил на Лысенко, который сбросил мяч под удар Милько, 0:1. Хозяева могли отыграться после перерыва, но не реализовали несколько хороших шансов.

"Колос" поднялся на шестое место в турнирной таблице. До "Александрии" осталось всего два очка, но у команды Руслана Ротаня два поединка в запасе.

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