"Колос" обыграл "Ингулец" и претендует на место в еврокубках
Пятничная программа матчей 21 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) продолжилась в Киеве на поле стадиона имени Банникова. Петровский "Ингулец" принял ковалевский "Колос".
Исход этого противостояния решил один гол, сообщают Новини.LIVE.
Перед стартом тура подопечные Ярослава Вишняка находились выше соперника в турнирной таблице. В "Колосе" мечтают о том, чтобы пробиться в еврокубки по итогам сезона. Это делало гостей фаворитами встречи.
Ход поединка
"Ингулец" — "Колос" — 0:1 (0:1)
Гол: Милько, 41.
"Ингулец": Паламарчук — Сидоренко (Нагиев, 46), Ковалев, Поспелов, Смоляков, Ченбай (Кучеренко, 1; Одарюк, 46) — Головкин, Козыренко (Резепов, 65), Кухарук (Запорожец, 71), Клименко — Кравчук (Марусич, 46).
Тренер: Сергей Ковалец.
"Колос": Волынец — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец — Милько — Ильин (Велетень, 84), Ориховский (Болбат, 73), Смирный, Мякушко — Лысенко (Безбородько, 52; Попов, 84).
Тренер: Ярослав Вишняк.
Для хозяев поля в этом матче все с самого начала пошло не по плану. На первых минутах игры Ковальцу пришлось менять травмированного Ченбая. В середине тайма игроки "Ингульца" могли изменить эту тенденцию, но Головкин не попал в створ ворот "Колоса" из хорошей позиции.
Незадолго до перерыва гости заработали право на угловой. Мякушко навесил на Лысенко, который сбросил мяч под удар Милько, 0:1. Хозяева могли отыграться после перерыва, но не реализовали несколько хороших шансов.
"Колос" поднялся на шестое место в турнирной таблице. До "Александрии" осталось всего два очка, но у команды Руслана Ротаня два поединка в запасе.
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