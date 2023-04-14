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"Колос" обіграв "Інгулець" і претендує на місце у єврокубках

14 квітня 2023 16:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колос обіграв Інгулець і претендує на місце у єврокубках
Воротар "Колоса" Волинець. Фото: Уніан
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

П'ятнична програма матчів 21 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) продовжилась у Києві на полі стадіону імені Баннікова. Петровський "Інгулець" прийняв ковалівський "Колос".

Результат цього протистояння вирішив один гол, повідомляють Новини.LIVE.

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Перед стартом туру підопічні Ярослава Вишняка перебували вище за суперника в турнірній таблиці. У "Колосі" мріють про те, щоб пробитися до єврокубків за підсумками сезону. Це робило гостей лідерами зустрічі.

Хід поєдинку

"Інгулець" — "Колос" — 0:1 (0:1)

Гол: Мілько, 41.

"Інгулець": Паламарчук — Сидоренко (Нагієв, 46), Ковальов, Поспєлов, Смоляков, Ченбай (Кучеренко, 1; Одарюк, 46) — Головкін, Козиренко (Резепов, 65), Кухарук (Запорожець, 71), Клименко Марусич, 46).

Тренер: Сергій Ковалець.

"Колос": Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько — Ільїн (Велетень, 84), Оріхівський (Болбат, 73), Смирний, Мякушко — Лисенко (Безбородько, 52; Попов, 84).

Тренер: Ярослав Вишняк.

Для господарів поля у цьому матчі все від початку пішло не за планом. На перших хвилинах гри Ковальцю довелося змінювати травмованого Ченбая. У середині тайму гравці "Інгульця" могли змінити цю тенденцію, але Головкін не влучив у ворота "Колоса" з хорошої позиції.

Євген Волинець
Волинець рятує "Колос" від гола. Фото: Уніан

Незадовго до перерви гості отримали право на кутовий. Мякушко навісив на Лисенка, який скинув м'яч під удар Мілька, 0:1. Господарі могли відігратися після перерви, але не реалізували кілька добрих шансів.

"Колос" піднявся на шосте місце у турнірній таблиці. До "Олександрії" залишилося лише два очки, але у команди Руслана Ротаня два поєдинки у запасі.

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