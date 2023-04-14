Луческу розповів, коли "Динамо" перестане втрачати очки

Мірча Луческу незадоволений грою "Динамо". Фото: Уніан

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою про чергове фіаско команди. У матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги "біло-сині" зіграли внічию з "Рухом".

"Динамівці" першими відкрили рахунок, але перед перервою пропустили гол у відповідь, нагадує "Динамоманія".

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Наставник "Динамо" Мірча Луческу не став вдаватися до подробиць щодо свого здоров'я. Відомо, що тренеру стало погано після минулого матчу киян. Фахівець лише сказав, що йому потрібна операція на нозі. Щодо свого майбутнього Луческу зазначив, що незабаром на нього чекає розмова з президентом "Динамо".

Мірча Луческу спостерігає за грою "Динамо". Фото: Уніан

У чому проблема "Динамо"?

Тренер підвітрив, що йому важко працювати на фоні проблем зі здоров'ям. Але Луческу не вважає майбутню операцію найважливішим завданням. Набагато більше за нього турбує втрата очок у виконанні "Динамо".

"Рух" був сконцентрований на сьогоднішньому поєдинку, вони добре підготувалися до нас, грали агресивно. Проблема в тому, що рефері дозволяв грати "Руху" дуже агресивно, було багато жовтих карток, які незрозуміло, за що він давав і не давав тоді, коли це було потрібно.

Дуже погано, що ми втратили 11 гравців перед сезоном або протягом цього сезону. І ті гравці, які були резервом, коли були сильнішими за гравців, зараз настав їхній час, ми просимо їх допомогти нам, але не всі можуть бути корисними для "Динамо", — заявив Мірча Луческу.

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