Бывший форвард Динамо забил первый гол за новую команду — видео

Нападающий азербайджанской "Зиры" Владислав Кулач. Фото: facebook.com/fc.zire

Экс-форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач забил свой дебютный гол в составе азербайджанской "Зиры". В матче 30-го тура местного чемпионата украинец помог своей команде одолеть "Сабаил".

Об этом сообщает Sport.ua

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Первый гол

В матче 30-го тура чемпионата Азербайджана "Зира" победила "Сабаил" со счетом 3:1. Владислав Кулач появился в стартовом составе своей команды и отличился забитым мячом на 52-й минуте матча. "Зира", в итоге, завоевала три очка.

Этот гол стал первым для Кулача в чемпионате Азербайджана в футболке "Зиры". До этого он провел три поединка за новую команду, но результативными действиями не отмечался.

"Зира" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 41 очко после 30 сыгранных матчей. Лидирует "Карабах", у которого после 29 туров 77 зачетных баллов.

Чемпионат Литвы 30-й тур

"Зира" — "Сабаил" — 3:1

Голы: Кулач, 52 (1:0). Ахмедзаде, 69 (2:0). Гулиев, 90 (3:0). Гоба, 90+5 (3:1).

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