Бывший форвард "Динамо" забил первый гол за новую команду: видео
Экс-форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач забил свой дебютный гол в составе азербайджанской "Зиры". В матче 30-го тура местного чемпионата украинец помог своей команде одолеть "Сабаил".
Об этом сообщает Sport.ua
Первый гол
В матче 30-го тура чемпионата Азербайджана "Зира" победила "Сабаил" со счетом 3:1. Владислав Кулач появился в стартовом составе своей команды и отличился забитым мячом на 52-й минуте матча. "Зира", в итоге, завоевала три очка.
Этот гол стал первым для Кулача в чемпионате Азербайджана в футболке "Зиры". До этого он провел три поединка за новую команду, но результативными действиями не отмечался.
"Зира" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 41 очко после 30 сыгранных матчей. Лидирует "Карабах", у которого после 29 туров 77 зачетных баллов.
Чемпионат Литвы 30-й тур
"Зира" — "Сабаил" — 3:1
Голы: Кулач, 52 (1:0). Ахмедзаде, 69 (2:0). Гулиев, 90 (3:0). Гоба, 90+5 (3:1).
Напомним, украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Тем временем Усик и его жена Екатерина покинули Украину. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта.
Известный футболист Евгений Селезнев девять лет не может побывать в родной Макеевке из-за угроз расправы.
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга показал свою горячую избранницу, оказавшуюся известной моделью.
Сборная Украины по футболу может сняться по отбору на Евро-2024. Украинские клубы могут быть исключены из еврокубков.
Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский сменил имидж во Франции