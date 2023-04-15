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"Шахтар" підпише молоду зірку з Південної Америки: його називають новим Фернандіньо

15 квітня 2023 10:53
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Шахтар підпише молоду зірку з Південної Америки — його називають новим Фернандіньо
Спортивний директор ФК "Шахтар" Даріо Срна. Фото: Уніан/Сергій Ревера
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Донецький "Шахтар" дуже близький до підписання талановитого футболіста з Еквадору. 19-річний опорний півзахисник з клубу "ЛДУ Кіто" Деніль Кастільо найближчим часом пройде медоглад для переходу у стан "гірників". 

Про це повідомляє sportarena.com

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Еквадорський клуб "ЛДУ Кіто", кольори якого захищає Деніль Кастільо, офіційно оголосив, що зовсім скоро трансферна угода з "Шахтарем" щодо молодого опорника буде підписана. У південноамериканському клубі також наголосили, що зроблять усе, аби це сталося якнайшвидше. 

Деніль Кастільо досит технічний та обдарований футболіст. Його часто порівнюють з бразильцем Фернандіньо, який також виступав за "гірників".

Кастільо
Деніль Кастільо у складі збірної Еквадору U20. Фото: Google 

За гравця молодіжної збірної Еквадору U20 боролась низка інших європейських команд, але "Шахтар" виявився спритнішим. 

Медичний огляд Деніля Кастільо для "помаранчево-чорних" відбудеться у Молдові. 

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "ЛДУ Кіто" хоче зберегти частину економічних прав на гравця, щоб претендувати на прибуток від подальшого його перепродажу. 

Нагадаємо, колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду. 

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