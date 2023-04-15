Шахтар підпише молоду зірку з Південної Америки — його називають новим Фернандіньо

Спортивний директор ФК "Шахтар" Даріо Срна. Фото: Уніан/Сергій Ревера

Донецький "Шахтар" дуже близький до підписання талановитого футболіста з Еквадору. 19-річний опорний півзахисник з клубу "ЛДУ Кіто" Деніль Кастільо найближчим часом пройде медоглад для переходу у стан "гірників".

Про це повідомляє sportarena.com

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Еквадорський клуб "ЛДУ Кіто", кольори якого захищає Деніль Кастільо, офіційно оголосив, що зовсім скоро трансферна угода з "Шахтарем" щодо молодого опорника буде підписана. У південноамериканському клубі також наголосили, що зроблять усе, аби це сталося якнайшвидше.

Деніль Кастільо досит технічний та обдарований футболіст. Його часто порівнюють з бразильцем Фернандіньо, який також виступав за "гірників".

Деніль Кастільо у складі збірної Еквадору U20. Фото: Google

За гравця молодіжної збірної Еквадору U20 боролась низка інших європейських команд, але "Шахтар" виявився спритнішим.

Медичний огляд Деніля Кастільо для "помаранчево-чорних" відбудеться у Молдові.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "ЛДУ Кіто" хоче зберегти частину економічних прав на гравця, щоб претендувати на прибуток від подальшого його перепродажу.

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