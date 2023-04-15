Шахтер подпишет молодую звезду из Южной Америки — его называют новым Фернандиньо

Спортивный директор ФК "Шахтер" Дарио Срна. Фото: Униан/Сергей Ревера

Донецкий "Шахтер" очень близок к подписанию талантливого футболиста из Эквадора. 19-летний опорный полузащитник из клуба "ЛГУ Кито" Дениль Кастильо в ближайшее время пройдет медоосмотр для перехода в расположение "горняков".

Об этом сообщает sportarena.com

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Эквадорский клуб "ЛГУ Кито", цвета которого защищает Дениль Кастильо, официально объявил, что совсем скоро трансферное соглашение с "Шахтером" по молодому опорнику будет подписано. В южноамериканском клубе также подчеркнули, что сделают все, чтобы это произошло как можно быстрее.

Дениль Кастильо очень техничый и одаренный футболист. Его часто сравнивают с бразильцем Фернандиньо, также выступавшим за "горняков".

Дениль Кастильо в составе сборной Эквадора U20. Фото: Google

За игрока молодежной сборной Эквадора U20 боролся ряд других европейских команд, но "Шахтер" оказался проворнее.

Медицинский осмотр Дениля Кастильо для "оранжево-черных" состоится в Молдове.

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