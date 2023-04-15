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Про чемпіонство можна забути: "Зоря" шокувала "Дніпро-1" у 21 турі УПЛ

15 квітня 2023 17:42
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Про чемпіонство можна забути — Зоря шокувала Дніпро-1 у 21 турі УПЛ
Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер. Фото: Уніан/Олександр Приходько
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Луганська "Зоря" та "Дніпро-1" зустрілись в центральному поєдинку 21 туру УПЛ, а "Металіст 1925" приймав "Олександрію". Обидва поєдинки видались не такими багатими на голи, як двобій "Вереса" та "Металіста", але надважливими з турнірної точки зору.

Детельніше про завершальні матчі ігрового дня УПЛ в матеріалі Новини.Live

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Нокдаун від "Зорі"

"Дніпро-1" продовжує боротись за омріяне чемпіонство, тому матч проти "Зорі" був знаковим. І не дивно, адже це була чудова можливість довести усім серйозність своїх намірів. Проте склалося все для команди Олександра Кучера трагічно. 

Зоря
Гравці футбольного клубу "Зоря" Луганськ. Фото: Уніан/Євгеній Кравс 

Перший тайм поєдинку завершився нульовою нічиєю попри те, що луганці таки забили — арбітри зафіксували офсайд у Герреро. А вже у другій половині зустрічі підопічним Патріка ван Леувена вдалося майже все. На 55 хвилині рахунок відкрив Назарій Русин, а на 58-й перевагу своєї команди подвоїв Едуардо Герреро. "Дніпро-1" зумів скоротити відставання аж на 90+3 хвилині, але це було занадто пізно. Тож після цієї поразки "Шахтар" відривається від дніпрян на чотири бали. А "Зоря" випереджає "Динамо" на три очка. 

 VBET ліга. 21-й тур

15 квітня, Київ. Стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського

"Зоря" — СК "Дніпро-1" —  2:1. 

Голи: Назарій Русин 55, Едуардо Герреро 58 — Артем Довбик 90+3

"Зоря": Олександр Сапутін, Богдан Бутко, Володимир Бражко, Денис Антюх (Олексій Хахльов 67), Сергій Булеца (Дмитро Мишньов 85), Євген Шахов (Кирило Дришлюк 78), Назарій Русин (Роман Вантух 85), Максим Імереков, Едуард Герреро (Павло Полегенько 78), Арсеній Батагов, Ігор Снурніцин

СК "Дніпро-1": Владислав Рибак, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський (Жоау Пеглов 62), Домінго Бланко, Олександр Каплієнко (Рональд Матарріта 43), Олександр Сваток, Євген Пасіч (Хайнер 18).

Попередження: Едуардо Герреро 50.

В іншому матчі ігрового дня "Олександрія" не змогла переграти "Металіст 1925" у Ковалівці. Після цієї нічиєї відставання "Колоса" від "містян" складає три очки. Щоправда, "Олександрія" зіграла на один матч менше. 

Третьяков
Гравець "Олександрії" Максим Третьяков. Фото: Уніан/Олександр Приходько 

VBET ліга. 21-й тур

15 квітня, Ковалівка. Стадіон "Колос".

Металіст 1925 — ФК Олександрія 0:0. 

"Металіст 1925": Денис Сидоренко, Дмитро Капінус, Євген Ткачук, Бека Вачіберадзе (Андрій Чирук 61), Ростислав Русін, Ігор Курило, Костянтин Бичек (Андрій Ткачук 78), Владислав Дмитренко, Дмитро Кравченко (Микита Безуглий 86),

ФК "Олександрія": Микита Шевченко, Кирило Ковалець, Андрій Кулаков, Владислав Калітвінцев, Максим Третьяков (Артем Шулянський 80), Денис Мірошніченко, Кирило Сігеєв (Вікентій Волошин 74), Сергій Логінов, Андрій Цуріков (Олег Кожушко 61), Валерій Бондаренко (Владислав Бабогло 46), Микола Михайленко (Еміль Мустафаєв 61)

Попередження: Дмитро Кравченко 31, Микита Безуглий 87, Максим Жичиков 90+2 - Валерій Бондаренко 44

Нагадаємо, Сергій Ребров розвіяв чутки про контракт зі збірною України.

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