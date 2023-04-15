О чемпионстве можно забыть — Заря шокировала Днепр-1 в 21 туре УПЛ

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер. Фото: Униан/Александр Приходько

Луганская "Заря" и "Днепр-1" встретились в центральном поединке 21 тура УПЛ, а "Металлист 1925" принимал "Александрию". Оба матча оказались не такими богатыми голами, как дуель "Вереса" и "Металлиста", но сверхважными с турнирной точки зрения.

Подробнее о заключительных матчах игрового дня УПЛ в материале Новини.Live

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"Днепр-1" продолжает бороться за такое желанное чемпионство, поэтому матч против "Зари" был знаковым. И неудивительно, ведь это была отличная возможность доказать всем серьезность своих намерений. Однако сложилось все для команды Александра Кучера трагически.

Игроки футбольного клуба "Заря" Луганск. Фото: Униан/Евгений Кравс

Первый тайм поединка завершился нулевой ничьей, несмотря на то, что луганчане забили — арбитры зафиксировали офсайд у Герреро. А уже во второй половине встречи подопечным Патрика ван Леувена удалось почти все. На 55 минуте счет открыл Назарий Русин, а на 58-й преимущество своей команды удвоил Эдуардо Герреро. "Днепр-1" сумел сократить отставание на 90+3 минуте, но это было слишком поздно. Таким образом после этого поражения "Шахтер" отрывается от днепрян на четыре балла. А "Заря" опережает "Динамо" на три очка.

VBET лига. 21-й тур

15 апреля, Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского

"Заря" — СК "Днепр-1" — 2:1.

Голы: Назарий Русин 55, Эдуардо Герреро 58 — Артем Довбик 90+3

"Заря": Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Алексей Хахлев 67), Сергей Булеца (Дмитрий Мышнев 85), Евгений Шахов (Кирилл Дришлюк 78), Назарий Русин (Роман Вантух 85), Максим Имереков (Павел Полегенько 78), Арсений Батагов, Игорь Снурницын

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Эдуард Сарапий, Артем Довбык, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Жоау Пеглов 62), Доминго Бланко, Александр Каплиенко (Рональд Матаррита 43) Хайнер 18).

Предупреждение: Эдуардо Герреро 50.

В другом матче игрового дня "Александрия" не смогла обыграть "Металлист 1925" в Ковалевке. После этой ничьей отставание "Колоса" от "горожан" составляет три очка. Правда, "Александрия" сыграла на один матч меньше.

Игрок "Александрии" Максим Третьяков. Фото: Униан/Александр Приходько

VBET лига. 21-й тур

15 апреля, Ковалевка. Стадион "Колос".

Металлист 1925 — ФК Александрия 0:0.

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе (Андрей Чирук 61), Ростислав Русин, Игорь Курило, Константин Бычек (Андрей Ткачук 78), Владислав Дмитренко, Дмитрий Кравченко (Никита Безуглый 86)

ФК "Александрия": Никита Шевченко, Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков (Артем Шулянский 80), Денис Мирошниченко, Кирилл Сигеев (Викентий Волошин 74), Сергей Логинов, Андрей Цуриков (Олег Кожушко 61), Валерий Владислав Бабогло 46), Николай Михайленко (Эмиль Мустафаев 61)

Предупреждение: Дмитрий Кравченко 31, Никита Безуглый 87, Максим Жичиков 90+2 – Валерий Бондаренко 44

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