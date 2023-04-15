Голеада в Ужгороді — Металіст і Верес влаштували божевільне шоу в 21 турі УПЛ

Форвард ФК "Металіст" Максим Прядун. Фото: Уніан/Олександр Приходько

Харківський "Металіст" та рівненський "Верес" забили на двох аж 10 м'ячів в рамках 21 туру УПЛ. Цей по-справжньому шалений поєдинок між командами відбувся сьогодні, 15 квітня, в Ужгороді.

Про це повідомляють Новини.Live

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Поєдинок між "Металістом" та "Вересом" відбувався під акомпанемент рясної зливи.

Вже на шостій хвилині матчу рахунок відкрили господарі — відзначився Картушов. Мало не в наступній атаці харків'яни подвоїли перевагу зусиллями Пороха. Втім, ближче до середини тайму "Верес" зумів спочатку скоротити відставання, а потім й відновити паритет — 2:2. Втім, на цьому перестрілка не завершилась і на перерву команди пішли за рахунку 4:3 на користь "Металіста".

Футболісти харківського "Металіста" перед матчем УПЛ. Фото: Уніан/Євгеній Кравс

У другому таймі гості не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед на 59-й хвилині. Врятуватися від поразки харків'яни змогли аж під завісу матчу. В підсумку — 5:5. Ця зустріч стала найрезультативнішою у поточному сезоні УПЛ.

УПЛ. 21-й тур. Ужгород. Стадіон "Авангард".

"Металіст" — "Верес" — 5:5.

Голи: Єгор Картушов 6, Богдан Порох 10, Максим Прядун 25, Богдан Бойчук 38, Владислав Наумець 82 - Андрій Блізніченко 18 (пен.), Владислав Шарай 23, Данило Хондак 36, Владислав Шарай 54, Андрій Блізніченко 59 (пен.)

"Металіст": Данило Єрмолов, Олександр Мізюк, Андрій Ралюченко, Сергій Панасенко (Владислав Наумець 65), Максим Прядун, Єгор Картушов (Єгор Демченко 73), Богдан Бойчук, Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрій Романюк, Алекс Чідомере (Ігор Чайковський 46)

"Верес": Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Андрій Блізніченко (Віталіій Дахновський 78), Геннадій Пасіч, Данило Хондак, Станіслав Шарай, Дмитро Кльоц, Владислав Шарай, Микола Гайдучик (Михайло Шестаков 76), Василь Курко

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