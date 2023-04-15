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Костюк дарує надію збірній Україні: блискучий виступ Марти на Кубку Біллі Джинг Кінг

15 квітня 2023 14:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Костюк дарує надію збірній Україні — блискучий виступ Марти на Кубку Біллі Джинг Кінг
Українська тенісистка Марта Костюк . Фото: instagram/kostyukmarta
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Сьогодні, 15 квітня, у турецькому місті Белек продовжилась матчева зустріч відбору до Світового фіналу Кубка Біллі Джинг Кінг, у якій зустрічаються жіночі збірні України та Чехії з тенісу. У третьому двобої зійшлися Марта Костюк та Барбора Крейчикова.

Про це повідомляє Sport.ua 

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Перемога у трьох сетах 

Початок поєдинку видався невдалим для українки — вона віддала першу партію. Втім, зібрала волю в кулак і спочатку розтрощила суперницю у другому сеті, а в третьому — довела справу до логічного завершення. Отже, остаточний рахунок протистояння — 3:6, 6:1, 6:4. 

Ця перемога стала найрейтинговішою у кар'єрі Костюк. Раніше вона обігрувала Гарбіньє Мугурусу, яка була 13 ракеткою світу на той момент.

 

Марта Костюк
Тридцять восьма ракетка світу Марта Костюк. Фото: Google 

Костюк та Крейчикова зустрічались вчетверте. Після цього поєдинку рахунок став 3:1 на користь українки в особистих протистояннях з чешкою. 

Завдяки перемозі Марти, збірна України скоротила відставання від Чехії.  

УКРАЇНА 1-2 ЧЕХІЯ

Марта Костюк — Барбора Крейчикова — 3:6, 6:1, 6:4. 

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