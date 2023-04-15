Костюк дарує надію збірній Україні — блискучий виступ Марти на Кубку Біллі Джинг Кінг

Українська тенісистка Марта Костюк . Фото: instagram/kostyukmarta

Сьогодні, 15 квітня, у турецькому місті Белек продовжилась матчева зустріч відбору до Світового фіналу Кубка Біллі Джинг Кінг, у якій зустрічаються жіночі збірні України та Чехії з тенісу. У третьому двобої зійшлися Марта Костюк та Барбора Крейчикова.

Про це повідомляє Sport.ua

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Перемога у трьох сетах

Початок поєдинку видався невдалим для українки — вона віддала першу партію. Втім, зібрала волю в кулак і спочатку розтрощила суперницю у другому сеті, а в третьому — довела справу до логічного завершення. Отже, остаточний рахунок протистояння — 3:6, 6:1, 6:4.

Ця перемога стала найрейтинговішою у кар'єрі Костюк. Раніше вона обігрувала Гарбіньє Мугурусу, яка була 13 ракеткою світу на той момент.

Тридцять восьма ракетка світу Марта Костюк. Фото: Google

Костюк та Крейчикова зустрічались вчетверте. Після цього поєдинку рахунок став 3:1 на користь українки в особистих протистояннях з чешкою.

Завдяки перемозі Марти, збірна України скоротила відставання від Чехії.

УКРАЇНА 1-2 ЧЕХІЯ

Марта Костюк — Барбора Крейчикова — 3:6, 6:1, 6:4.

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