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Костюк дарит надежду сборной Украины: блестящее выступление Марты на Кубке Билли Джинг Кинг

15 апреля 2023 14:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Костюк дарит надежду сборной Украины — блестящее выступление Марты на Кубке Билли Джинг Кинг
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: instagram/kostyukmarta
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Сегодня, 15 апреля, в турецком городе Белек продолжилась матчевая встреча отбора во Всемирный финал Кубка Билли Джинг Кинг, в которой встречаются женские сборные Украины и Чехии по теннису. В третьем поединке сошлись Марта Костюк и Барбора Крейчикова.

Об этом сообщает Sport.ua

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Победа в трех сетах

Начало поединка оказалось неудачным для украинки — она отдала первую партию. Впрочем, собрала волю в кулак и сначала сокрушила соперницу во втором сете, а в третьем — довела дело до логического завершения. Таким образом, окончательный счет противостояния — 3:6, 6:1, 6:4.

Эта победа стала самой рейтинговой в карьере Костюк. Ранее она обыгрывала Гарбиньо Мугурусу, которая была 13 ракеткой мира на тот момент.

 

Марта Костюк
Тридцать восьмая ракетка мира Марта Костюк. Фото: Google

Костюк и Крейчикова встречались в четвертый раз. После этого поединка счет стал 3:1 в пользу украинки в личных противостояниях с чешкой.

Благодаря победе Марты сборная Украины сократила отставание от Чехии.

УКРАИНА 1-2 ЧЕХИЯ

Марта Костюк - Барбора Крейчикова - 3:6, 6:1, 6:4.

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