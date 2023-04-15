Голеада в Ужгороде — Металлист и Верес устроили безумное шоу в 21 туре УПЛ

Форвард ФК "Металлист" Максим Прядун. Фото: Униан/Александр Приходько

Харьковский "Металлист" и ровенский "Верес" забили на двоих 10 мячей в рамках 21 тура УПЛ. Этот по-настоящему безумный поединок между командами состоялся сегодня, 15 апреля, в Ужгороде.

Об этом сообщают Новини.Live

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Поединок между "Металлистом" и "Вересом" проходил под аккомпанемент обильного ливня.

Уже на шестой минуте матча счет открыли хозяева — отличился Картушов. Чуть ли не в следующей атаке харьковчане удвоили преимущество усилиями Пороха. Впрочем, ближе к середине тайма "Верес" сумел сначала сократить отставание, а затем и восстановить паритет — 2:2. Но на этом перестрелка не завершилась и на перерыв команды пошли при счете 4:3 в пользу "Металлиста".

Футболисты харьковского "Металлиста" перед матчем УПЛ. Фото: Униан/Евгений Кравс

Во втором тайме гости не только сравняли счет, но и вышли вперед на 59-й минуте. Спастись от поражения харьковчане смогли под занавес матча. В итоге — 5:5. Эта встреча стала самой результативной в текущем сезоне УПЛ.

УПЛ. 21-й тур. Ужгород, стадион "Авангард".

"Металлист" — "Верес" — 5:5.

Голы: Егор Картушов 6, Богдан Порох 10, Максим Прядун 25, Богдан Бойчук 38, Владислав Наумец 82 — Андрей Близниченко 18 (пен.), Владислав Шарай 23, Данило Хондак 36, Владислав Шарай 54, Андрей Близниченко 59 (пен.)

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко (Владислав Наумец 65), Максим Прядун, Егор Картушов (Егор Демченко 73), Богдан Бойчук, Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрий Романюк, Алекс Чидомере (Игорь Чайковский 46)

"Верес": Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Андрей Близниченко (Виталий Дахновский 78), Геннадий Пасич, Даниил Хондак, Станислав Шарай, Дмитрий Клец, Владислав Шарай, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 76), Василий Курко

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