Тайсон сделал важное заявление о своей карьере

Легендарный боксер Майк Тайсон. Фото: Reuters/Geoff Burke

Легенда бокса Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере. Выбор бывшего чемпиона в тяжелом весе несколько удивил экспертов и болельщиков.

Об этом сообщает Boxing Social

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Майк Тайсон определился с самым сложным сражением в своей карьере. Американец признался, что Пинклон Томас доставил ему немало хлопот во время поединка в далеком 1987 году.

"Я думаю, что моим самым сложным соперником был Пинклон Томас. Я никогда не думал о нем, но два года назад я просмотрел запись нашего боя. Мой друг посоветовал мне посмотреть поединок. Я нанес ему 17 ударов по лицу. Он упал, но после 17 ударов!

17 ударов и все столь тяжелые, насколько это было возможно. После последнего он просто отключился. Я подумал: "Господи, это мой самый тяжелый бой, он принял 17 ударов в челюсть!", — сказал легендарный боксер. .

Поединок Майка Тайсона против экс-чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC Пинклона Томаса состоялся 30 мая 1987 года. В этом поединке железный Майк ошеломил противника с первых минут своей скоростью и техникой. В итоге Пинклон продержался лишь до шестого раунда, в котором и получил нокаут.

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