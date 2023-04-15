Український тенісист вийшов у фінал кваліфікації престижного турніру в Іспанії

Перша ракетка України Олексій Крутих. Фото: instagram/ukrainian_tennis_federation

Перша ракетка України Олексій Крутих пробився у фінал кваліфікації грунтового турніру АТР 500 в іспанській Барселоні. У першому матчі відбору наш співвітчизник здолав сербського тенісиста Міляна Зекіча.

Про це повідомляє Sport.ua

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Поєдинок між Крутих та Зекічем тривав дві години 15 хвилин. Першу партію у непростій боротьбі забрав Олексій. У другому сеті сильнішим виявився суперник. Третя, заключна партія перетворилась на бенефіс українця — шансів сербу він не залишив. Тож загальний рахунок дуелі — 4:6, 6:4, 1:6 на користь Крутих.

Український тенісист Олексій Крутих. Фото: facebook/UkrainianTennisFederation

Варто зазначити, що це була третя зустріч тенісистів. Наразі в цьому особистому протистоянні лідирує українець — 2:1.

За вихід в основну сітку турніру Крутих позмагається з французьким тенісистом Уго Греньє.

Додамо, що для Олексія це буде третя кваліфікація турніру ATP. Водночас на турнірі категорії ATP 500 він зіграє вперше.

ATP 500 Барселона. Грунт. Кваліфікація

Мілян Зекич (Сербія) — Олексій Крутих (Україна) — 4:6, 6:4, 1:6.

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