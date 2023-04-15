Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Український тенісист вийшов у фінал кваліфікації престижного турніру в Іспанії arrow

Український тенісист вийшов у фінал кваліфікації престижного турніру в Іспанії

15 квітня 2023 21:19
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Український тенісист вийшов у фінал кваліфікації престижного турніру в Іспанії
Перша ракетка України Олексій Крутих. Фото: instagram/ukrainian_tennis_federation
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Перша ракетка України Олексій Крутих пробився у фінал кваліфікації грунтового турніру АТР 500 в іспанській Барселоні. У першому матчі відбору наш співвітчизник здолав сербського тенісиста Міляна Зекіча. 

Про це повідомляє Sport.ua

Читайте також:

Битва за фінал 

Поєдинок між Крутих та Зекічем тривав дві години 15 хвилин. Першу партію у непростій боротьбі забрав Олексій. У другому сеті сильнішим виявився суперник. Третя, заключна партія перетворилась на бенефіс українця — шансів сербу він не залишив. Тож загальний рахунок дуелі — 4:6, 6:4, 1:6 на користь Крутих. 

Крутих
Український тенісист Олексій Крутих. Фото: facebook/UkrainianTennisFederation 

Варто зазначити, що це була третя зустріч тенісистів. Наразі в цьому особистому протистоянні лідирує українець — 2:1. 

За вихід в основну сітку турніру Крутих позмагається з французьким тенісистом Уго Греньє. 

Додамо, що для Олексія це буде третя кваліфікація турніру ATP. Водночас на турнірі категорії ATP 500 він зіграє вперше. 

ATP 500 Барселона. Грунт. Кваліфікація

Мілян Зекич (Сербія) — Олексій Крутих (Україна) — 4:6, 6:4, 1:6.

Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі

Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду. 

Сергій Ребров розвіяв чутки про контракт зі збірною України.

"Шахтар" підпише молоду зірку з Південної Америки. Його називають новим Фернандіньо. 

Відомий американський тренер Мейвезер поділився думками про майбутній поєдинок між Ломаченком і Хейні. 

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB