Мудрик асистує в матчі з "Брайтоном", але "Челсі" продовжує йти на дно

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик у матчі з "Брайтоном". Фото: Reuters/John Sibley

Лондонський "Челсі" зазнав чергової поразки в Англійській Прем'єр-лізі — в 31 турі "пенсіонери" стали жертвою "Брайтона", та ще й на власному полі. Михайло Мудрик відіграв весь матч та отримав середню оцінку за свою гру.

Про це повідомляють Новини.Live

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Падіння продовжується

Схоже, зміна тренера не пішла "Челсі" на користь — команду продовжує лихоманити. Напевно проблеми варто шукати не тільки у персоні наставника.

В поєдину 31 туру АПЛ "Челсі" зазнав третьої поразки поспіль. "Брайтон" Роберто Де Дзербі, попри пропущений гол на 13 хвилині першого тайму, зумів переломити гру та вирвати заслужену перемогу. Варто зазначити, що Михайло Мудрик вперше зіграв всі 90 хвилин у футболці "аристократів". Саме українець віддав гольову передачу на Галлагера, який забив єдиний гол господарів у цьому двобої.

Лемпард щось підказує Мудрику під час матчу з "Брайтоном". Фото: Reuters/Hannah McKey

Щодо "Брайтона", то "чайки" відновили паритет ще під завісу першої половини гри, а на 69 хвилині, зусиллями Енкісо, вколотили у сітку Кепи переможний м'яч.

"Челсі" не може виграти вже шість матчів поспіль.

Цікаво, що Михайло Мудрик віддав свій другий гольовий пас за лондонців і наразі є найкращим асистентом команди у поточному сезоні. Неймовірно, але факт.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру українця у 6.6 бали. Це середній показник серед футболістів "Челсі" у матчі проти "Брайтона".

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