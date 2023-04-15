Мудрик ассистирует в матче с "Брайтоном", но "Челси" продолжает идти ко дну

Вингер "Челси" Михаил Мудрик в матче с "Брайтоном". Фото: Reuters/John Sibley

Лондонский "Челси" потерпел очередное поражение в Английской Премьер-лиге — в 31 туре "пенсионеры" стали жертвой "Брайтона", да еще и на собственном поле. Михаил Мудрик отыграл весь матч и получил среднюю оценку за свою игру.

Об этом сообщают Новини.Live

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В поединке 31 тура АПЛ "Челси" потерпел третье поражение подряд. "Брайтон" Роберто Де Дзерби, несмотря на пропущенный гол на 13-й минуте первого тайма, сумел переломить игру и вырвать заслуженную победу. Следует отметить, что Михаил Мудрик впервые сыграл все 90 минут в футболке "аристократов". Именно украинец отдал голевую передачу на Галлагера, забившего единственный гол хозяев в этом поединке.

Лэмпард что-то подсказывает Мудрику во время матча с "Брайтоном". Фото: Reuters/Hannah McKey

Что касается "Брайтона", то "чайки" восстановили паритет еще под занавес первой половины игры, а на 69 минуте, усилиями Энкисо, вколотили в сетку Кепы победный мяч.

"Челси" не может выиграть уже шесть матчей подряд.

Интересно, что Михаил Мудрик отдал свой второй голевой пас за лондонцев и сейчас является лучшим ассистентом команды в текущем сезоне. Невероятно, но факт.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,6 балла. Это средний показатель среди футболистов "Челси" в матче против "Брайтона".

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