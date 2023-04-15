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Украинский теннисист вышел в финал квалификации престижного турнира в Испании

15 апреля 2023 21:19
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Украинский теннисист вышел в финал квалификации престижного турнира в Испании
Первая ракетка Украины Алексей Крутых. Фото: instagram/ukrainian_tennis_federation
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Первая ракетка Украины Алексей Крутых пробился в финал квалификации грунтового турнира АТР 500 в испанской Барселоне. В первом матче отбора наш соотечественник одолел сербского теннисиста Миляна Зекича.

Об этом сообщает Sport.ua

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Поединок между Крутых и Зекичем длился два часа 15 минут. Первую партию в непростой борьбе взял Алексей. Во втором сете сильнее оказался соперник. Третья, заключительная партия превратилась в бенефис украинца — шансов сербу он не оставил. Таким образом общий счет дуэли — 4:6, 6:4, 1:6 в пользу Крутых.

Крутых
Украинский теннисист Алексей Крутых. Фото: facebook/RussianTennisFederation

Стоит отметить, что это была третья встреча теннисистов. Пока в этом очном противостоянии лидирует украинец — 2:1.

За выход в основную сетку турнира Крутых сразится с французским теннисистом Уго Гренье.

Для Алексея это будет третья квалификация турнира ATP. В то же время, на турнире категории ATP 500 он сыграет впервые.

ATP 500 Барселона. Грунт. Квалификация

Милян Зекич (Сербия) — Алексей Крутых (Украина) — 4:6, 6:4, 1:6.

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