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Мілевський похизувався стильними крашанками: легенда "Динамо" привітав українців з Великоднем

16 квітня 2023 10:39
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Мілевський похизувався стильними крашанками — легенда Динамо привітав українців з Великоднем
Ексфутболісти "Динамо" Олександр Алієв та Артем Мілевський. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній футболіст київського "Динамо" та національної збірної України Артем Мілевський мало не першим з відомих спортсменів привітав українців з Великоднем. Ексфорвард столичного гранду показав оригінальні крашанки в жовто-блакитних кольорах. 

Відповідні фото він виклав у себе в Instagram.

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На своїй сторінці в інстаграм Артем Мілевський часто викладає кумедні фото та ділиться думками щодо подій в світі спорту та країни зокрема. Напередодні Великодня колишній бомбардир поділився фотографіями крашанок у кольорах українського стягу та привітав підписників з прийдешнім святом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Artem Milevskyi (@timi1010)

Після широкомасштабного російського вторгнення Артем Мілевський рідко з'являється на публіці. У ЗМІ ходять чутки, що він буцімто бореться з депресією. На авторському YouTube-каналі футболіста "Миля" останнє відео було опубліковане рік тому. 

У своїх соцмережах Мілевський різко засуджує дії країни-агресора та підтримує Україну. 

 Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

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