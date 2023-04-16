Мілевський похизувався стильними крашанками — легенда Динамо привітав українців з Великоднем

Ексфутболісти "Динамо" Олександр Алієв та Артем Мілевський. Фото: Google

Колишній футболіст київського "Динамо" та національної збірної України Артем Мілевський мало не першим з відомих спортсменів привітав українців з Великоднем. Ексфорвард столичного гранду показав оригінальні крашанки в жовто-блакитних кольорах.

Відповідні фото він виклав у себе в Instagram.

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На своїй сторінці в інстаграм Артем Мілевський часто викладає кумедні фото та ділиться думками щодо подій в світі спорту та країни зокрема. Напередодні Великодня колишній бомбардир поділився фотографіями крашанок у кольорах українського стягу та привітав підписників з прийдешнім святом.

Після широкомасштабного російського вторгнення Артем Мілевський рідко з'являється на публіці. У ЗМІ ходять чутки, що він буцімто бореться з депресією. На авторському YouTube-каналі футболіста "Миля" останнє відео було опубліковане рік тому.

У своїх соцмережах Мілевський різко засуджує дії країни-агресора та підтримує Україну.

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