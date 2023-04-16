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Сенсация: китаец Чжилей нокаутировал Джойса и сразится с Усиком

16 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Китаец Чжилей нокаутировал Джойса и сразится с Усиком
39-летний китаец попадал по Джойсу чаще. Фото: twitter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Неожиданно Александр Усик получил следующего возможного соперника в виде боксера в годах из Китая. На шоу в Лондоне британец Джо Джойс (15–0, 14 КО) сенсационно проиграл китайцу Чжану Чжиллею (24–1–1, 19 КО).

В шестом раунде у Джойса на лице образовалась ужасающая гематома и врач запретил ему продолжать бой, передают Новини.LIVE.

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За день до боя на церемонии взвешивания Джо оказался легче на 5 кг от соперника – 116,1 против 121,5 кг. Возможно, именно это и стало одним из ключевых факторов в борьбе за пояс в сверхтяжелом весе, которым владел Джойс.

Чжилей был вдвое точнее

Кроме того, китаец был гораздо точнее. Он точно нанес 55.7% своих мощных ударов (78 из 140) и закрыл правый глаз малоподвижного Джойса, который был точным лишь у 23.7% своих мощных ударов (60 из 253).

Серебряный призер Олимпиады 2008 года почти не пользовался джебами (только 4 из 40 достигли цели), тогда как Джойс точно пробил 25 из 211 джебов.

Если учитывать все удары (и джебы, и мощные), то количество больше у Джойса – 85 попаданий из 464 нанесенных (18.3%), а процент точных гораздо выше у Чжана – 82 попаданий из 180 нанесенных (45.6%).

Первые раунды Джойс провел плохо, преимуществом владел Чжан Чжилей, нанося мощные удары по сопернику. Затем у Джо на лице образовалась ужасающая гематома, и в 6-м раунде врач не разрешил ему продолжать бой дальше.

Это первое поражение Джойса на профи-ринге, а китаец одержал 25 победу и завоевал пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе. Чжан Чжилей претендует на пояс украинца Александра Усика по линии WBO.

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