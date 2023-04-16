Спортсменка-екстремалка провела 500 днів у печері: що з нею сталося

Людина в темній печері з ліхтарем. Ілюстративне фото:THE PALAEODESERTS PROJECT

Іспанська спортсменка-екстремалка Беатріс Фламіні провела в печері 500 днів без спілкування з людьми. Це може бути світовим рекордом.

Про це повідомляє Reuters.

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Коли Беатріс Фламіні зайшла до печери в Гранаді, Росія ще не розпочала повномасштабну війну проти України, а світ продовжував боротися з пандемією Covid.

Крім того, це було частиною експерименту, за яким уважно спостерігали дослідники — психологи, науковці, спелеологи — фахівців з вивчення печер, однак ніхто не виходив з нею на контакт.

"Я все ще застрягла на 21 листопада 2021 року. Я нічого не знаю про світ", — сказала екстремалка, коли вийшла з печери.

Що Беатріс Фламіні робила в печері

У печері, на глибині 70 метрів, Беатріс Фламіні займалася фізичними вправами, малювала та в'язала. Як повідомляє її команда підтримки, вона прочитала 60 книг і випила 1000 літрів води.

Спортсменка назвала своє перебування у печері "чудовим, неперевершеним досвідом".

"Я мовчала півтора року, ні з ким не розмовляла, крім самої себе", — зазначила Беатріс.

Спортсменка-екстремалка вийшла з печери через 500 днів перебування в ній. Фото: Reuters

Які перешкоди долала Беатріс у печері

Пізніше Фламіні розповіла, що втратила відчуття часу приблизно через два місяці перебування у печері. Жінка вважає, що перебувала там "десь 160-170 днів".

Спортсменка розповіла, що найтяжче було, коли в печеру налетіли мухи та обліпили її, крім того, вона також мала слухові галюцинації.

Чи потрапить перебування спортсменки в печері до Книги рекордів Гіннеса

Команда підтримки Фламіні заявила, що жінка побила світовий рекорд за тривалістю перебування в печері. Однак Книга рекордів Гіннеса не зазначила, чи існує взагалі рекорд тривалого добровільного перебування в печері.

Беатріс Фламіні з групою підтримки під час спілкування з пресою. Фото: EPA

Нагадаємо, що перша ракетка України Олексій Крутих пробився у фінал кваліфікації грунтового турніру АТР 500 в іспанській Барселоні. У першому матчі відбору наш співвітчизник здолав сербського тенісиста Міляна Зекіча.