Спортсменка-экстремалка провела 500 дней в пещере: что с ней произошло
Испанская спортсменка-экстремалка Беатрис Фламини провела в пещере 500 дней без общения с людьми. Это может являться мировым рекордом.
Об этом сообщает Reuters.
Почему спортсменка жила в пещере столько времени
Когда Беатрис Фламини вошла в пещеру в Гранаде, Россия еще не начала полномасштабную войну против Украины, а мир продолжал бороться с пандемией Covid.
Кроме того, это было частью эксперимента, за которым внимательно наблюдали исследователи — психологи, ученые, спелеологи — специалисты по изучению пещер, однако никто не выходил с ней на контакт.
"Я все еще застряла на 21 ноября 2021 года. Я ничего не знаю о мире", — сказала экстремалка, когда вышла из пещеры.
Что Беатрис Фламини делала в пещере
В пещере, на глубине 70 метров, Беатрис Фламини занималась физическими упражнениями, рисовала и вязала. Как сообщает ее команда поддержки, она прочла 60 книг и выпила 1000 литров воды.
Спортсменка назвала свое пребывание в пещере "прекрасным, непревзойденным опытом".
"Я молчала полтора года, ни с кем не разговаривала, кроме самой себя", — отметила Беатрис.
Какие препятствия преодолевала Беатрис в пещере
Позже Фламини рассказала, что потеряла чувство времени примерно через два месяца пребывания в пещере. Женщина считает, что находилась там "где-то 160-170 дней".
Спортсменка рассказала, что тяжелее всего было, когда в пещеру налетели мухи и облепили ее, кроме того, она также имела слуховые галлюцинации.
Попадет ли пребывание спортсменки в пещере в Книгу рекордов Гиннеса
Команда поддержки Фламини заявила, что женщина побила мировой рекорд по продолжительности пребывания в пещере. Однако Книга рекордов Гиннеса не указала, существует ли вообще рекорд длительного добровольного пребывания в пещере.
Первая ракетка Украины Алексей Крутых пробился в финал квалификации грунтового турнира АТР 500 в испанской Барселоне. В первом матче отбора наш соотечественник одолел сербского теннисиста Миляна Зекича.