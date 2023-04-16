Спортсменка-экстремалка провела 500 дней в пещере: что с ней произошло

Человек в темной пещере с фонарем. Иллюстративное фото:THE PALAEODESERTS PROJECT

Испанская спортсменка-экстремалка Беатрис Фламини провела в пещере 500 дней без общения с людьми. Это может являться мировым рекордом.

Об этом сообщает Reuters.

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Почему спортсменка жила в пещере столько времени

Когда Беатрис Фламини вошла в пещеру в Гранаде, Россия еще не начала полномасштабную войну против Украины, а мир продолжал бороться с пандемией Covid.

Кроме того, это было частью эксперимента, за которым внимательно наблюдали исследователи — психологи, ученые, спелеологи — специалисты по изучению пещер, однако никто не выходил с ней на контакт.

"Я все еще застряла на 21 ноября 2021 года. Я ничего не знаю о мире", — сказала экстремалка, когда вышла из пещеры.

Что Беатрис Фламини делала в пещере

В пещере, на глубине 70 метров, Беатрис Фламини занималась физическими упражнениями, рисовала и вязала. Как сообщает ее команда поддержки, она прочла 60 книг и выпила 1000 литров воды.

Спортсменка назвала свое пребывание в пещере "прекрасным, непревзойденным опытом".

"Я молчала полтора года, ни с кем не разговаривала, кроме самой себя", — отметила Беатрис.

Спортсменка-экстремалка вышла из пещеры спустя 500 дней пребывания в ней. Фото: Reuters

Какие препятствия преодолевала Беатрис в пещере

Позже Фламини рассказала, что потеряла чувство времени примерно через два месяца пребывания в пещере. Женщина считает, что находилась там "где-то 160-170 дней".

Спортсменка рассказала, что тяжелее всего было, когда в пещеру налетели мухи и облепили ее, кроме того, она также имела слуховые галлюцинации.

Попадет ли пребывание спортсменки в пещере в Книгу рекордов Гиннеса

Команда поддержки Фламини заявила, что женщина побила мировой рекорд по продолжительности пребывания в пещере. Однако Книга рекордов Гиннеса не указала, существует ли вообще рекорд длительного добровольного пребывания в пещере.

Беатрис Фламини с группой поддержки во время общения с прессой. Фото: EPA

Первая ракетка Украины Алексей Крутых пробился в финал квалификации грунтового турнира АТР 500 в испанской Барселоне. В первом матче отбора наш соотечественник одолел сербского теннисиста Миляна Зекича.