Китаєць Чжілей нокаутував Джойса й битиметься з Усиком

39-річний китаєць влучав по Джойсу частіше. Фото: twitter

Неочікувано Олександр Усик отримав наступного можливого суперника у вигляді боксера в роках з Китаю. На шоу в Лондоні британець Джо Джойс (15–0, 14 КО) сенсаційно програв китайцю Чжану Чжілею (24–1–1, 19 КО).

У шостому раунді у Джойса на обличчі утворилася жахлива гематома й лікар заборонив йому продовжувати бій, передають Новини.LIVE.

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The New WBO Interim World Heavyweight Champion 🏆



Zhilei Zhang takes it 👏#FightNight | #JoyceZhang | 📺 BT Sport 1 pic.twitter.com/9nDzidCiSX — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) April 15, 2023

За день до бою на церемонії зважування Джо виявився легшим на 5 кг від суперника – 116,1 проти 121,5 кг. Можливо саме це й стало одним з ключових факторів у боротьбі за пояс у надважкій вазі, яким володів Джойс.

Чжілей був вдвічі влучнішим

Крім того, китаєць був набагато точнішим. Він влучно завдав 55.7% своїх потужних ударів (78 із 140) і закрив праве око малорухомого Джойса, який був точним лише у 23.7% своїх потужних ударів (60 із 253).

Срібний призер Олімпіади 2008 майже не користувався джебами (лише 4 із 40 досягли мети), тоді як Джойс точно пробив 25 із 211 джебів.

Якщо враховувати всі удари (і джеби, і потужні), то кількість більша у Джойса – 85 влучань із 464 нанесених (18.3%), а відсоток точних набагато вищий у Чжана – 82 влучань із 180 нанесених (45.6%).

The referee had to call it off ✅



Joe Joyce's eye was not in the best way ❌#FightNight | #JoyceZhang | 📺 BT Sport 1 pic.twitter.com/I4qox7QEgK — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) April 15, 2023

Перші раунди Джойс провів погано, перевагою володів Чжан Чжілей, завдаючи потужних ударів по супернику. Потім у Джо на обличчі утворилася жахлива гематома, і в 6-му раунді лікар не дозволив йому продовжувати бій далі.

Це перша поразка Джойса на профі-рингу, а китаєць здобув 25-ту перемогу і завоював пояс тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі. Наразі Чжан Чжілей претендує на пояс українця Олександра Усика по лінії WBO.

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