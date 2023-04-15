На Paris Major з CS:GO буде 2 українські колективи

B8 Esport не використали свій шанс. Фото: HLTV.org

B8 Esport не змогли стати третьою українською кіберспортивною командою на Paris Major 2023. На престижних змаганнях з CS:GO ми так і не побачимо повністю українського колективу.

Про це повідомляє Isport.ua.

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У рамках додаткового турніру відбору на Paris Major український колектив B8 зустрівся з казахстансько-російським колективом Cloud9.

Уже на етапі виборі мапи українці мали певні проблеми й програли багато раундів поспіль в другій половині, поступившись на Ancient (9:16).

На Vertigo ситуація не змінилась і на голову сильнішими й тут були Cloud9 (7:16).

❌ Aurora and B8 are the first two teams eliminated from the Last Chance Qualifier



➡️ FaZe and Cloud9 move on to the 1st place decider bracket and wait for the winner of BIG/Falcons pic.twitter.com/NxW8IsFuyk — HLTV.org (@HLTVorg) April 14, 2023

Таким чином, B8 програли вже четвертий матч поспіль і остаточно втратили шанси вийти на паризький мейджор.

Завершився півфінальний матч стадії "визначення останніх легенд" на Paris Major 2023.

Нагадаємо, що NaVi напряму отримали путівку на турнір, а інша українська кіберспортивна організація Monte після поразки від Heroic потрапила на команду із росії FORZE.

На щастя всіх українських та нейтральних фанатів, Monte не залишили шансів представникам країни-терориста.

Якщо на першій карті (Anubis) росіяни нав'язали бодай якусь боротьбу (16:11 на користь українців), то на другій (Overpass) у них не було жодних шансів – 16:9 та Monte їдуть до Парижа.

Таким чином на Paris Major 2023 виступатимуть одразу дві українські команди: NaVi та Monte.

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