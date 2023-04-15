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На Paris Major из CS:GO будет 2 украинских коллектива: B8 не прошли

15 апреля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
На Paris Major из CS:GO будет 2 украинских коллектива
B8 Esport не использовал свой шанс. Фото: HLTV.org
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

B8 Esport не смогли стать третьей украинской киберспортивной командой на Paris Major 2023. На престижных соревнованиях по CS:GO мы так и не увидим полностью украинского коллектива.

Об этом сообщает Isport.ua .

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В рамках дополнительного турнира отбора на Paris Major украинский коллектив B8 встретился с казахстанско-российским коллективом Cloud9.

Уже на этапе выбора карты у украинцев были определенные проблемы и проиграли много раундов подряд во второй половине, уступив Ancient (9:16).

В Vertigo ситуация не изменилась и на голову сильнее и здесь были Cloud9 (7:16).

Таким образом, B8 проиграли уже четвертый матч подряд и окончательно упустили шансы выйти на парижский мейджор.

Завершился полуфинальный матч стадии "определения последних легенд" на Paris Major 2023 года.

Напомним, что NaVi напрямую получили путевку на турнир, а другая украинская киберспортивная организация Monte после поражения от Heroic попала на команду из России FORZE.

К счастью всех украинских и нейтральных фанатов Monte не оставили шансов представителям страны-террориста.

Если на первой карте (Anubis) россияне навязали хоть какую-то борьбу (16:11 в пользу украинцев), то на второй (Overpass) у них не было никаких шансов – 16:9 и Monte едут в Париж.

Таким образом, на Paris Major 2023 будут выступать сразу две украинских команды: NaVi и Monte.

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