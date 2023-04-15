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Міжнародний скандал: прапор Азербайджану спалили на Євро з важкої атлетики

15 квітня 2023 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Міжнародний скандал – прапор Азербайджану спалили на Євро з важкої атлетики
Прапор підпалили прямо на сцені під час церемонії відкриття змагань. Фото: Photolure
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У Єревані церемонія відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики завершилася гучним міжнародним скандалом. Під час представлення країн-учасниць на сцену вибіг невідомий чоловік схопив прапор Азербайджану та підпалив його.

Міністерство закордонних справ Азербайджану вже відреагувало на цю ситуацію, про це повідомляє News.am.

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Злочинцем виявився Арам Ніколян, його допитала поліція, після чого відпустила. Спікер МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде розкритикував організаторів Євро за неналежну організацію та недотримання правил безпеки.

"Засуджуємо спалення національного прапора Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії. Викликає стурбованість той факт, що організатори не вжили жодних заходів безпеки проти подібних акцій ненависті. Винні мають бути покарані", – написав у Twitter спікер МЗС Айхан Гаджізаде.

Церемонія відбулася 14 квітня. Коли на заході винесли прапор Азербайджану, глядачі почали свистіти. Один з уболівальників підбіг до сцени, вихопив із рук дівчини азербайджанський прапор, підпалив його та виніс із зали. Вірменські вболівальники також свистом зустріли прапор Туреччини.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок триватиме з 15 до 23 квітня.

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