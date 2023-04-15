Міжнародний скандал – прапор Азербайджану спалили на Євро з важкої атлетики

Прапор підпалили прямо на сцені під час церемонії відкриття змагань. Фото: Photolure

У Єревані церемонія відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики завершилася гучним міжнародним скандалом. Під час представлення країн-учасниць на сцену вибіг невідомий чоловік схопив прапор Азербайджану та підпалив його.

Міністерство закордонних справ Азербайджану вже відреагувало на цю ситуацію, про це повідомляє News.am.

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Злочинцем виявився Арам Ніколян, його допитала поліція, після чого відпустила. Спікер МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде розкритикував організаторів Євро за неналежну організацію та недотримання правил безпеки.

"Засуджуємо спалення національного прапора Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії. Викликає стурбованість той факт, що організатори не вжили жодних заходів безпеки проти подібних акцій ненависті. Винні мають бути покарані", – написав у Twitter спікер МЗС Айхан Гаджізаде.

We condemn burning of national flag of #Azerbaijan at the opening ceremony of the European #Weightlifting Championship in #Armenia. It is worrying that no security measures were taken by organisers against such hate action. Perpetrators should be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023

Церемонія відбулася 14 квітня. Коли на заході винесли прапор Азербайджану, глядачі почали свистіти. Один з уболівальників підбіг до сцени, вихопив із рук дівчини азербайджанський прапор, підпалив його та виніс із зали. Вірменські вболівальники також свистом зустріли прапор Туреччини.

Breaking: At the European Weightlifting Championship's opening ceremony in #Yerevan, an individual possessing a VIP pass, seated alongside Armenian authorities, leapt onto the stage, set the Azerbaijani flag 🇦🇿 ablaze, and removed it from the venue. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/ORyDYlMHWO — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 14, 2023

Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок триватиме з 15 до 23 квітня.

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