Международный скандал: флаг Азербайджана сожгли на Евро по тяжелой атлетике
В Ереване церемония открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике завершилась громким международным скандалом. Во время представления стран-участниц на сцену выбежал неизвестный, схвативший флаг Азербайджана и поджег его.
Министерство иностранных дел Азербайджана уже отреагировало на ситуацию, об этом сообщает News.am.
Азербайджан осудил бездействие организаторов
Преступником оказался Арам Николян, его допросила полиция, после чего отпустила. Спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подверг критике организаторов Евро за ненадлежащую организацию и несоблюдение правил безопасности.
"Осуждение сожжения национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть наказаны", — написал в Twitter спикер МИД Айхан Гаджи.
We condenn burning of national flag #Azerbaijan на окончательной церемонии в Европейской #Weightlifting Championship in #Armenia . Это свидетельствует о том, что не безопасные меры были получены с организаторами по поводу своего действия. Perpetrators должны be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023
Церемония прошла 14 апреля. Когда на западе вынесли флаг Азербайджана, зрители стали свистеть. Один из болельщиков подбежал к сцене, выхватил из рук девушки азербайджанский флаг, поджег его и вынес из зала. Армянские болельщики также свистом встретили флаг Турции.
Breaking: При Европейской тяжкости амбиции охватывает церемонию в #Йереван , индивидуально посещая VIP pass, находится вблизи аменских authorities, держатся за пределами, устанавливается азербайджанской flag 🇦🇿 ablaze, a removed it из вене. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/ORyDYlMHWO— The Azeri Times (@AzeriTimes) April 14, 2023
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин продлится с 15 по 23 апреля.
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