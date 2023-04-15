Международный скандал – флаг Азербайджана сожгли на Евро по тяжелой атлетике

Флаг подожгли прямо на сцене во время церемонии открытия соревнований. Фото: Photolure

В Ереване церемония открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике завершилась громким международным скандалом. Во время представления стран-участниц на сцену выбежал неизвестный, схвативший флаг Азербайджана и поджег его.

Министерство иностранных дел Азербайджана уже отреагировало на ситуацию, об этом сообщает News.am.

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Преступником оказался Арам Николян, его допросила полиция, после чего отпустила. Спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подверг критике организаторов Евро за ненадлежащую организацию и несоблюдение правил безопасности.

"Осуждение сожжения национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть наказаны", — написал в Twitter спикер МИД Айхан Гаджи.

We condenn burning of national flag #Azerbaijan на окончательной церемонии в Европейской #Weightlifting Championship in #Armenia . Это свидетельствует о том, что не безопасные меры были получены с организаторами по поводу своего действия. Perpetrators должны be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023

Церемония прошла 14 апреля. Когда на западе вынесли флаг Азербайджана, зрители стали свистеть. Один из болельщиков подбежал к сцене, выхватил из рук девушки азербайджанский флаг, поджег его и вынес из зала. Армянские болельщики также свистом встретили флаг Турции.

Breaking: При Европейской тяжкости амбиции охватывает церемонию в #Йереван , индивидуально посещая VIP pass, находится вблизи аменских authorities, держатся за пределами, устанавливается азербайджанской flag 🇦🇿 ablaze, a removed it из вене. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/ORyDYlMHWO — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 14, 2023

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин продлится с 15 по 23 апреля.

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