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Международный скандал: флаг Азербайджана сожгли на Евро по тяжелой атлетике

15 апреля 2023 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Международный скандал – флаг Азербайджана сожгли на Евро по тяжелой атлетике
Флаг подожгли прямо на сцене во время церемонии открытия соревнований. Фото: Photolure
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Ереване церемония открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике завершилась громким международным скандалом. Во время представления стран-участниц на сцену выбежал неизвестный, схвативший флаг Азербайджана и поджег его.

Министерство иностранных дел Азербайджана уже отреагировало на ситуацию, об этом сообщает News.am.

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Преступником оказался Арам Николян, его допросила полиция, после чего отпустила. Спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подверг критике организаторов Евро за ненадлежащую организацию и несоблюдение правил безопасности.

"Осуждение сожжения национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть наказаны", — написал в Twitter спикер МИД Айхан Гаджи.

Церемония прошла 14 апреля. Когда на западе вынесли флаг Азербайджана, зрители стали свистеть. Один из болельщиков подбежал к сцене, выхватил из рук девушки азербайджанский флаг, поджег его и вынес из зала. Армянские болельщики также свистом встретили флаг Турции.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин продлится с 15 по 23 апреля.

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