Цыганков удивил игрой против "Эльче": оценка украинца за матч
"Жирона" Виктора Цыганкова прогнозированно справилась с абсолютным аутсайдером Ла Лиги "Эльче" в 29-м туре чемпионата Испании. Украинский полузащитник отыграл все 90 минут.
Об этом сообщают Новини.Live
Оценка игры Цыганкова
"Жирона" провела довольно невнятную игру против откровенного аутсайдера Примеры "Эльче". Команда из Каталонии одержала победу на классе, без энтузиазма: в самой концовке первого тайма отличился Кастельянос, а на 70 минуте — Ориоль Ромеу.
На этом фоне не выделялся особой активностью и украинец Виктор Цыганков. Лишь при счете 2:0 экс-динамовец начал действовать заметнее: включил дриблинг, фантазировал и удачно открывался. Несмотря на это, забить третий мяч "Жирона" не смогла.
Аналитический портал SofaScore оценил действия Виктора Цыганкова в 6,9 балла.
В текущем сезоне Ла Лиги Виктор сыграл 10 поединков в футболке "Жироны", в которых забил 3 гола и отдал столько же результативных передач.
29-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" — "Эльче" — 2:0
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