Цыганков удивил игрой против Эльче — оценка украинца за матч

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: instagram/viktortsygankov

"Жирона" Виктора Цыганкова прогнозированно справилась с абсолютным аутсайдером Ла Лиги "Эльче" в 29-м туре чемпионата Испании. Украинский полузащитник отыграл все 90 минут.

Об этом сообщают Новини.Live

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Оценка игры Цыганкова

"Жирона" провела довольно невнятную игру против откровенного аутсайдера Примеры "Эльче". Команда из Каталонии одержала победу на классе, без энтузиазма: в самой концовке первого тайма отличился Кастельянос, а на 70 минуте — Ориоль Ромеу.

Вингер каталонской "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: instagram/viktortsygankov

На этом фоне не выделялся особой активностью и украинец Виктор Цыганков. Лишь при счете 2:0 экс-динамовец начал действовать заметнее: включил дриблинг, фантазировал и удачно открывался. Несмотря на это, забить третий мяч "Жирона" не смогла.

Аналитический портал SofaScore оценил действия Виктора Цыганкова в 6,9 балла.

В текущем сезоне Ла Лиги Виктор сыграл 10 поединков в футболке "Жироны", в которых забил 3 гола и отдал столько же результативных передач.

29-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" — "Эльче" — 2:0

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