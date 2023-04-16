Циганков здивував грою проти Ельче — оцінка українця за матч

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Фото: instagram/viktortsygankov

"Жирона" Віктора Циганкова прогнозовано впоралась з абсолютним аутсайдером Ла Ліги "Ельче" в 29 турі чемпіонату Іспанії. Український півзахисник відіграв всі 90 хвилин.

Про це повідомляють Новини.Live

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Оцінка гри Циганкова

"Жирона" провела доволі невиразну гру проти відвертого аутсайдера Прімери "Ельче". Команда з Каталонії здобула перемогу на класі, без запалу: в самій кінцівці першого тайму відзначився Кастельянос, а на 70 хвилині — Оріоль Ромеу.

Вінгер каталонської "Жирони" Віктор Циганков. Фото: instagram/viktortsygankov

На цьому тлі не виділявся якоюсь особливою активністю й українець Віктор Циганков. Лише за рахунку 2:0 ексдинамівець почав діяти значно помітніше: увімкнув дриблінг, фантазувати та вдало відкриватись. Попри це, забити третій м'яч "Жирона" не змогла.

Аналітичний портал SofaScore оцінив дії Віктора Циганкова у 6.9 бали.

У поточному сезоні Ла Ліги Віктор зіграв 10 поєдинків у футболці "Жирони", в яких забив 3 голи та віддав стількі ж результативних передач.

29-й тур Прімери. Жирона. "Монтіліві"

"Жирона" — "Ельче" — 2:0

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