Циганков здивував грою проти "Ельче": оцінка українця за матч
"Жирона" Віктора Циганкова прогнозовано впоралась з абсолютним аутсайдером Ла Ліги "Ельче" в 29 турі чемпіонату Іспанії. Український півзахисник відіграв всі 90 хвилин.
Про це повідомляють Новини.Live
Оцінка гри Циганкова
"Жирона" провела доволі невиразну гру проти відвертого аутсайдера Прімери "Ельче". Команда з Каталонії здобула перемогу на класі, без запалу: в самій кінцівці першого тайму відзначився Кастельянос, а на 70 хвилині — Оріоль Ромеу.
На цьому тлі не виділявся якоюсь особливою активністю й українець Віктор Циганков. Лише за рахунку 2:0 ексдинамівець почав діяти значно помітніше: увімкнув дриблінг, фантазувати та вдало відкриватись. Попри це, забити третій м'яч "Жирона" не змогла.
Аналітичний портал SofaScore оцінив дії Віктора Циганкова у 6.9 бали.
У поточному сезоні Ла Ліги Віктор зіграв 10 поєдинків у футболці "Жирони", в яких забив 3 голи та віддав стількі ж результативних передач.
29-й тур Прімери. Жирона. "Монтіліві"
"Жирона" — "Ельче" — 2:0
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