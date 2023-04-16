Від Польщі до Іспанії — як зіграли українські футболісти в європейських чемпіонатах

Віталій Миколенко під час матчу "Евертон" — "Фулгем". Фото: Reuters/Peter Powell

Вчора, 15 квітня, у європейських чемпіонатах відбулась ціла низка важливих поєдинків. Українські футболісти, які виступають за кордоном, також взяли участь у цих матчах. Хтось проявив себе з найкращого боку, а в когось був не надто вдалий день.

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Звісно ж, мова тут йтиме про справи "Челсі", "Евертона" та "Борнмута". Михайло Мудрик вперше відіграв веь поєдинок у футболці "пенсіонерів" та відзначився гольовою передачею. Щоправда, це не допомогло його команді врятуватися від поразки — "Брайтон" вивявився сильнішим. Дії Мудрика WhoScored оцінив у 6.6 бали.

Михайло Мудрик у матчі з "Брайтоном". Фото: Reuters/John Sibley

Віталій Миколенко також провів на полі всі 90 хвилин у поєдинку з "Фулгемом", але результативними діями не запам'ятався. "Евертон" зазнав поразки з рахунком 1:3. Впродовж гри Миколенко 63 рази торкнувся м'яча, отримав жовту картку, здійснив одне перехоплення, три відбори, віддав 29 точних пасів, двічі сфолив та виграв п'ять єдиноборств. WhoScored потсавив Віталію 6.3 бали.

"Борнмут" Іллі Забарного видав фантастичний поєдинок проти "Тоттенгема". "Вишні" вирвали перемогу на останніх секундах матчу за рахунку 2:2. На жаль, Забарний спостерігав за цим шоу з лави запасних.

Ліга Жупіле

У 33 турі чемпіонату Бельгії "Брюгге" Романа Яремчука на виїзді розписав нульову нічию з "Вестерло". Українець з'явився на полі під завісу зустрічі — на 83 хвилині. За відведений йому час Роману вдалося двічі торкнутися м'яча, один раз пробити у ствір воріт суперників та виконати одну точну передачу. SofaScore оцінив гру Яремчука у 6.7 бали.

Востаннє українець забивав 19-го жовтня.

Чемпіонат Чехії

У центральному матчі 27 туру чемпіонату Чехії зустрічались празька "Спарта" та празька "Славія" Тараса Качараби. Дербі видалось гарячим — команди розписали мирову — 3:3. Українець у цьому дійстві участі не приймав через проблеми зі здоров'ям.

Чемпіонат Польщі

У 28 турі польської Екстракляси "Краковія" розтрощила "Радомяк" 3:0. Євген Коноплянка вийшов на 90+9 хвилині і результативними діями не відзначився. Наразі "Краковія" посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Франція. Ліга 2

У 31 турі другої ліги Франції "Бордо" зазнав розгомної поразки з рахунком 3:0 від прямого конкурента за вихід у Лігу 1 — "Меца". Український півзахисник Данило Ігнатенко відіграв всі 90 хвилин й отримав від SofaScore одну з найвищих оцінок серед гравців своєї команди — 6.9 бали. Хавбек зробив 7 вдалих довгих передач, виграв дві повітряні дуелі, одну наземну, здійснив одне перехоплення, один відбір, 10 втрат та два фоли. Точність передач — 84%.

Чемпіонат Шотландії

"Хіберніан" на власному полі здобув важливу перемогу над "Хартс" з мінімальним рахунком — 1:0. Микола Кухаревич не потрапив у стартовий склад своєї команди, але вийшов на заміну на 75 хвилині двобою. Від статистичного порталу WhoScored українець отримав 6.1 бала.

Чемпіонат Іспанії

В 29 турі іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" переміг на виїзді "Кадіс" 0:2. Андрій Лунін вже традиційно залишився на лаві запасних, а місце в воротах "вершкових" зайняв Тібо Куртуа.

Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

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