От Польши до Испании — как сыграли украинские футболисты в европейских чемпионатах

Виталий Миколенко во время матча "Эвертон" — "Фулхэм". Фото: Reuters/Peter Powell

Вчера, 15 апреля, в европейских чемпионатах состоялся ряд важных поединков. Украинские футболисты, выступающие за границей, тоже приняли участие в этих матчах. Кто-то проявил себя с лучшей стороны, а у кого-то был не очень удачный день.

Детальнее об этом в материале Новини.Live

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Конечно же, речь здесь пойдет о делах "Челси", "Эвертона" и "Борнмута". Михаил Мудрик впервые отыграл весь поединок в футболке "пенсионеров" и отличился голевой передачей. Правда, это не помогло его команде спастись от поражения — "Брайтон" оказался сильнее. Действия Мудрика WhoScored оценил в 6.6 балла.

Михаил Мудрик в матче с "Брайтоном". Фото: Reuters/John Sibley

Виталий Миколенко также провел на поле все 90 минут в поединке с "Фулгэмом", но результативными действиями не запомнился. "Эвертон" потерпел поражение со счетом 1:3. В течение игры Миколенко 63 раза коснулся мяча, получил желтую карточку, совершил один перехват, три отбора, отдал 29 точных пасов, дважды сфолил и выиграл пять единоборств. WhoScored поставил Виталию 6.3 балла.

"Борнмут" Ильи Забарного выдал фантастический поединок против "Тоттенхэма". "Вишни" вырвали победу на последних секундах матча при счете 2:2. К сожалению, Забарный наблюдал за этим шоу со скамейки запасных.

Лига Жупиле

В 33 туре чемпионата Бельгии "Брюгге" Романа Яремчука на выезде расписал нулевую ничью с "Вестерло". Украинец появился на поле под занавес встречи — на 83 минуте. За отведенное ему время Роману удалось дважды коснуться мяча, один раз пробить в створ ворот соперников и выполнить одну точную передачу. SofaScore оценил игру Яремчука в 6.7 балла.

В последний раз украинец забивал 19 октября.

Чемпионат Чехии

В центральном матче 27 тура чемпионата Чехии встречались пражская "Спарта" и пражская "Славия" Тараса Качарабы. Дерби оказалось горячим — команды расписали мировую — 3:3. Украинец в этом действе участвия не принимал из-за проблем со здоровьем.

Чемпионат Польши

В 28 туре польскоой Экстраклясы "Краковия" сокрушила "Радомяк" 3:0. Евгений Коноплянка вышел на 90+9 минуте и результативными действиями не отличился. В настоящее время "Краковия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Франция. Лига 2

В 31 туре второй лиги Франции "Бордо" потерпел разгромное поражение со счетом 3:0 от прямого конкурента за выход в Лигу 1 — "Меца". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отыграл все 90 минут и получил от SofaScore одну из самых высоких оценок среди игроков своей команды — 6.9 балла. Хавбек сделал 7 удачных длинных передач, выиграл две верховые дуэли, одну наземную, совершил один перехват, один отбор, 10 потерь и два фола. Точность передач — 84%.

Чемпионат Шотландии

"Хиберниан" на собственном поле одержал важную победу над "Хартс" с минимальным счетом — 1:0. Николай Кухаревич не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на замену на 75-й минуте поединка. От статистического портала WhoScored украинец получил 6.1 балла.

Чемпионат Испании

В 29-м туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" победил на выезде "Кадис" 0:2. Андрей Лунин уже традиционно остался на скамейке запасных, а место в воротах "сливочных" занял Тибо Куртуа.

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