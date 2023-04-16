Лідер збірної Італії Іммобіле потрапив у серйозну аварію з донькою
Форвард та капітан римського "Лаціо" Чіро Іммобіле вранці 16 квітня потрапив у серйозну ДТП у столиці Італії. Гравець разом з донькою був доставлений в лікарню.
Про це повідомляє новинний телеканал RaiNews.
За інформацією свідків аварії, позашляховик Land Rover футболіста врізався у трамвай на перехресті у столичному районі Праті. Удар був дуже сильний, передня частина автомобіля була повністю зруйнована. Трамвай також був пошкоджений і зійшов із рейок.
Сам футболіст згодом повідомив, що не постраждав.
"У мене тільки болить рука", — заявив Чіро.
Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram!— Football Transfers (@Transfersdotcom) April 16, 2023
Luckily nobody was injured 😰pic.twitter.com/nVXMIStDys
Уточнюється, що в машині була одна з дочок Іммобіле, яка теж не постраждала. Водій трамвая та ще двоє пасажирів отримали травми та були госпіталізовані.
Судячи з перших свідчень свідків, трамвай проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.
Incidente #Immobile, il testimone: «Ho visto l'auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul #tram, l'autista a terra» #Roma pic.twitter.com/3iDMZYmyCx— AGTW (@AGTW_it) April 16, 2023
33-річний Іммобіле провів цього сезону за "Лаціо" 28 матчів, у яких забив 11 м'ячів і зробив п'ять результативних передач. Римський клуб після 30 турів посідає друге місце у Серії А.
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