Лідер збірної Італії Іммобіле потрапив у серйозну аварію з донькою

Позашляховик футболіста врізався у трамвай. Фото: AGTW

Форвард та капітан римського "Лаціо" Чіро Іммобіле вранці 16 квітня потрапив у серйозну ДТП у столиці Італії. Гравець разом з донькою був доставлений в лікарню.

Про це повідомляє новинний телеканал RaiNews.

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За інформацією свідків аварії, позашляховик Land Rover футболіста врізався у трамвай на перехресті у столичному районі Праті. Удар був дуже сильний, передня частина автомобіля була повністю зруйнована. Трамвай також був пошкоджений і зійшов із рейок.

Сам футболіст згодом повідомив, що не постраждав.

"У мене тільки болить рука", — заявив Чіро.

Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram!



Luckily nobody was injured 😰pic.twitter.com/nVXMIStDys — Football Transfers (@Transfersdotcom) April 16, 2023

Уточнюється, що в машині була одна з дочок Іммобіле, яка теж не постраждала. Водій трамвая та ще двоє пасажирів отримали травми та були госпіталізовані.

Судячи з перших свідчень свідків, трамвай проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

33-річний Іммобіле провів цього сезону за "Лаціо" 28 матчів, у яких забив 11 м'ячів і зробив п'ять результативних передач. Римський клуб після 30 турів посідає друге місце у Серії А.

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