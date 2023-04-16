Скандал з Вернидубом – Кривбас підтримав тренера-військового, якого вилучили за сварку з арбітром

Юрій Вернидуб, головний тренер "Кривбасу". Фото: пресслужба ФК "Кривбас"

Скандал навколо вилучення головного тренера "Кривбасу" Юрія Вернидуба, який вступив у спір з арбітром та згадав війну, розгортається. Представник керівництва клубу відповів на шквал критики на адресу наставника, який, нібито, не вперше посилається на військові дії під час матчів УПЛ.

Про це Артем Гагарін написав на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Деякі розумники зараз кажуть: "Чого Вернидуб знову приплітає війну?". Так от, відповім цим "героям" невидимого фронту. Має на це повне право. Він розуміє, про що говорить, і дивиться на все, що зараз відбувається, крізь події, які особисто пережив, для нього, як і для багатьох українців, 24 лютого 2022 року цей світ змінився, але, на жаль, не для всіх", — пише Гагарін.

Нагадаємо, що "Кривбас" програв "Минаю" з мінімальним рахунком 0:1. За свою емоційну промову Вернидуб схопив "гірчичник", а оскільки він став для нього другим у матчі, то й червону картку також.

"Ви просто знущаєтеся, у вас совісті немає. Війна йде, б**дь. Ти сховався, сидиш, су*а, в засідці і знущаєшся ще з людей. Так не роблять", — палко сказав Вернидуб.

Віцепрезидент "Кривбасу" нагадує, що коли почалось повномасштабне вторгнення країни-терористки в Україну, Юрій Вернидуб сам пішов до лав ЗСУ.

"Коли деякі вивозили сім'ї за кордон, він повертався до своєї сім'ї в Україну, маючи чинний контракт з іноземним клубом та купу інших пропозицій. Коли дехто на заході винаймав будинок ближче до кордону, він одягав форму і йшов захищати наші кордони на південно-східному напрямку. Коли деякі заради фоточок тягали з фури гуманітарку на показ, він тягав ящики зі снарядами на лінії вогню під Кривим Рогом.

Пост Артема Гагаріна у Фейсбук

Коли дехто їздив з "Ужгорода до Києва" у вагонах СВ, поїдаючи чорну ікру, він їв сухпайки та переїжджав з одного місця на інше, щоб не накрило артою. Коли хтось втрачав власний стан та політичний вплив, він втрачав друзів та бойових побратимів. Коли хтось продовжував з-за кордону керувати процесами в Zoom, він почав тренувати команду у Кривому Розі, за 50 кілометрів від лінії фронту. Коли дехто, прикриваючись гаслами, продовжував роз'єднувати спільноту, він, перебуваючи на передку, об'єднав навколо себе багато людей і разом вони допомагали ЗСУ (і, до речі, він продовжує це робити й зараз)", — підкреслює представник керівництва "Кривбасу".

За словами Гагаріна Все вищезгадане — це збірний образ деяких людей. Далеко не всіх, але багатьох із тих, хто "відсидівся в засідці", а тепер продовжує жити за старими правилами та поняттями, вдавати, що нічого не відбувається.

"Так, іноді Юрій Миколайович дуже емоційний, але після всього через що він пройшов, я його розумію. У нього, як і у багатьох, хто повернувся з війни, підвищене почуття справедливості. Таких людей може "завести" найменша дрібниця", — додав функціонер.

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