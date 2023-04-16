Скандал с Вернидубом – Кривбасс поддержал тренера-военного, которого изъяли из-за ссоры с арбитром

Юрий Вернидуб, главный тренер "Кривбасса". Фото: пресс-служба ФК "Кривбасс"

Скандал вокруг удаления главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба, вступившего в спор с арбитром и вспомнившего войну, разворачивается. Представитель руководства клуба ответил на шквал критики в адрес наставника, который, якобы, не в первый раз ссылается на военные действия во время матчей УПЛ.

Об этом Артем Гагарин написал на своей странице в Facebook.

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"Некоторые умники сейчас говорят: "Чего Вернидуб снова приплетает войну?". Так вот, отвечу этим "героям" невидимого фронта. Имеет на это полное право. Он понимает, о чем говорит, и смотрит на все, что сейчас происходит, сквозь события. , которые лично пережил, для него, как и для многих украинцев, 24 февраля 2022 этот мир изменился, но, к сожалению, не для всех", — пишет Гагарин.

Напомним, что Кривбасс проиграл Минаю с минимальным счетом 0:1. За свою эмоциональную речь Вернидуб схватил "горчичник", а поскольку он стал для него вторым в матче, то и красную карточку тоже.

"Вы просто издеваетесь, у вас совести нет. Война идет, б**дь. Ты спрятался, сидишь, су*а, в засаде и издеваешься еще над людьми. Так не делают", — горячо сказал Вернидуб.

Вице-президент "Кривбасса" напоминает, что когда началось полномасштабное вторжение страны-террористки в Украину, Юрий Вернидуб сам пошел в ряды ВСУ.

"Когда некоторые вывозили семьи за границу, он возвращался к своей семье в Украину, имея действующий контракт с иностранным клубом и кучу других предложений. Когда некоторые на западе снимали дом ближе к границе, он одевал форму и шел защищать наши границы на юго-восточном направлении Когда некоторые ради фоточек таскали с фуры гуманитарку на показ, он таскал ящики со снарядами на линии огня под Кривым Рогом.

Пост Артема Гагарина в Фейсбук

Когда некоторые ездили из "Ужгорода в Киев" в вагонах СВ, поедая черную икру, он ел сухпайки и переезжал с одного места на другое, чтобы не накрыло артой. Когда кто-то терял собственное и политическое влияние, он терял друзей и боевых собратьев. Когда кто-то продолжал из-за границы управлять процессами в Zoom, он начал тренировать команду в Кривом Роге, в 50 километрах от линии фронта. Когда некоторые, прикрываясь лозунгами, продолжали разъединять сообщество, они, находясь на передке, объединили вокруг себя много людей и вместе они помогали ВСУ (и, кстати, он продолжает это делать и сейчас)", — подчеркивает представитель руководства "Кривбасса".

По словам Гагарина Все вышеупомянутое – это собирательный образ некоторых людей. Далеко не всех, но многих из тех, кто "отсиделся в засаде", а теперь продолжает жить по старым правилам и понятиям, делать вид, что ничего не происходит.

"Да, иногда Юрий Николаевич очень эмоционален, но после всего из-за чего он прошел, я его понимаю. У него, как и у многих вернувшихся с войны, повышенное чувство справедливости. Таких людей может "завести" малейшая мелочь", — добавил функционер.

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