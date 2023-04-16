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Лидер сборной Италии Иммобиле попал в серьезную аварию с дочерью

16 апреля 2023 12:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лидер сборной Италии Иммобиле попал в серьезную аварию с дочерью
Внедорожник футболиста врезался в трамвай. Фото: RaiNews
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Форвард и капитан римского "Лацио" Чиро Иммобиле утром 16 апреля попал в серьезное ДТП в столице Италии. Игрок вместе с дочерью был доставлен в больницу.

Об этом сообщает новостной телеканал RaiNews .

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По информации свидетелей аварии, внедорожник Land Rover футболиста врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был очень сильный, передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также был поврежден и сошел с рельсов.

Сам футболист впоследствии сообщил, что не пострадал.

"У меня только болит рука", — заявил Чиро.

Уточняется, что в машине была одна из дочерей Иммобиле, тоже не пострадавшая. Водитель трамвая и еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Судя по первым показаниям свидетелей, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.

33-летний Иммобиле провел в этом сезоне за "Лацио" 28 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Римский клуб после 30 туров занимает второе место в Серии А.

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