Дружина Усика показала, як боксер святкує Великдень
Українські спортсмени, як і більша частина населення країни, також відзначають Великдень та діляться світлинами писанок і пасок у своїх соціальних мережах. Дружина Олександра Усика Катерина Усик доєдналася до традиційного флешмобу та показала, який вигляд має святкова паска сім'ї чемпіона.
Відповідні фото Катерина розмістила у своєму Instagram.
Чемпіонська паска
Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, поділилась світлинами сімейної паски у сторіз свого Instagram. Катерина також привітала своїх підписників, тих, хто сповідує православ'я, з Великоднем.
"Христов Воскрес! Усіх вітаю з Великим Святом", — написала також Катерина.
Напередодні Олександр Усик дізнався про свого наступного можливого суперника у надважкій вазі. Китаєць Чжан Чжілей сенсаційно, та ще й нокаутом, переміг американця Джо Джойса.
Це перша поразка Джойса на професійному рівні, тоді як китаєць здобув 25-ту перемогу і завоював пояс тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі.
Тепер Чжан Чжілей є головним претнедентом на пояс українця Олександра Усика у категорії WBO.
Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.
Артем Мілевський привітав українців з Великоднем.
Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду.
Неочікувано Олександр Усик отримав наступного можливого суперника у вигляді боксера в роках з Китаю.
Відомий американський тренер Мейвезер поділився думками про майбутній поєдинок між Ломаченком і Хейні.