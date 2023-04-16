Дружина Усика показала, як боксер святкує Великдень

Український боксер Олександр Усик. Фото: Уніан/Володимир Гонтар

Українські спортсмени, як і більша частина населення країни, також відзначають Великдень та діляться світлинами писанок і пасок у своїх соціальних мережах. Дружина Олександра Усика Катерина Усик доєдналася до традиційного флешмобу та показала, який вигляд має святкова паска сім'ї чемпіона.

Відповідні фото Катерина розмістила у своєму Instagram.

Читайте також:

Чемпіонська паска

Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, поділилась світлинами сімейної паски у сторіз свого Instagram. Катерина також привітала своїх підписників, тих, хто сповідує православ'я, з Великоднем.

Святкова паска сімейства Усиків. Фото: Instagram/usyk_kate1505

"Христов Воскрес! Усіх вітаю з Великим Святом", — написала також Катерина.

Катерина Усик привітала підписників з Великоднем. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Напередодні Олександр Усик дізнався про свого наступного можливого суперника у надважкій вазі. Китаєць Чжан Чжілей сенсаційно, та ще й нокаутом, переміг американця Джо Джойса.

Це перша поразка Джойса на професійному рівні, тоді як китаєць здобув 25-ту перемогу і завоював пояс тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі.

Тепер Чжан Чжілей є головним претнедентом на пояс українця Олександра Усика у категорії WBO.

Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

Артем Мілевський привітав українців з Великоднем.

Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду.

Неочікувано Олександр Усик отримав наступного можливого суперника у вигляді боксера в роках з Китаю.

Відомий американський тренер Мейвезер поділився думками про майбутній поєдинок між Ломаченком і Хейні.