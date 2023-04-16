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Дружина Усика показала, як боксер святкує Великдень

16 квітня 2023 14:44
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Дружина Усика показала, як боксер святкує Великдень
Український боксер Олександр Усик. Фото: Уніан/Володимир Гонтар
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українські спортсмени, як і більша частина населення країни, також відзначають Великдень та діляться світлинами писанок і пасок у своїх соціальних мережах. Дружина Олександра Усика Катерина Усик доєдналася до традиційного  флешмобу та показала, який вигляд має святкова паска сім'ї чемпіона. 

Відповідні фото Катерина розмістила у своєму Instagram

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Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, поділилась світлинами сімейної паски у сторіз свого Instagram. Катерина також привітала своїх підписників, тих, хто сповідує православ'я, з Великоднем. 

Паска
Святкова паска сімейства Усиків. Фото: Instagram/usyk_kate1505

"Христов Воскрес! Усіх вітаю з Великим Святом", — написала також Катерина. 

    

Скрін
Катерина Усик привітала підписників з Великоднем. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Напередодні Олександр Усик дізнався про свого наступного можливого суперника у надважкій вазі. Китаєць Чжан Чжілей сенсаційно, та ще й нокаутом, переміг американця Джо Джойса. 

Це перша поразка Джойса на професійному рівні, тоді як китаєць здобув 25-ту перемогу і завоював пояс тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі.

Тепер Чжан Чжілей є головним претнедентом на пояс українця Олександра Усика у категорії WBO.

Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

Артем Мілевський привітав українців з Великоднем. 

Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду. 

Неочікувано Олександр Усик отримав наступного можливого суперника у вигляді боксера в роках з Китаю.

Відомий американський тренер Мейвезер поділився думками про майбутній поєдинок між Ломаченком і Хейні. 

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