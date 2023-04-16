Жена Усика показала, как боксер празднует Пасху

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Униан/Владимир Гонтарь

Украинские спортсмены, как и большая часть населения страны, также отмечают Пасху и делятся фотографиями крашенок и пасок в своих социальных сетях. Жена Александра Усика Екатерина Усик присоединилась к традиционному флешмобу и показала, как выглядит праздничная паска семьи чемпиона.

Соответствующие фото Екатерина разместила в своем Instagram

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Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, поделилась фотографиями семейной паски в сторис своего Instagram. Кроме этого девушка поздравила своих подписчиков с Пасхой.

Праздничная паска семейства Усиков. Фото: Instagram/usyk_kate1505

"Христов Воскрес! Всех поздравляю с Великим Праздником", — написала также Екатерина.

Екатерина Усик поздравила подписчиков с Пасхой. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Накануне Александр Усик узнал своего следующего возможного соперника в супертяжелом весе. Китаец Чжан Чжилей сенсационно, да еще и нокаутом, победил американца Джо Джойса.

Это первое поражение Джойса на профессиональном уровне, тогда как китаец одержал 25 победу и завоевал пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Теперь Чжан Чжилей является главным претендентом на пояс украинца Александра Усика в категории WBO.

Напомним, легенда бокса Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере.

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Неожиданно Александр Усик получил следующего возможного соперника в виде боксера в годах из Китая.

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