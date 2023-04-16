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Жена Усика показала, как боксер празднует Пасху

16 апреля 2023 14:44
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Жена Усика показала, как боксер празднует Пасху
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Униан/Владимир Гонтарь
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинские спортсмены, как и большая часть населения страны, также отмечают Пасху и делятся фотографиями крашенок и пасок в своих социальных сетях. Жена Александра Усика Екатерина Усик присоединилась к традиционному флешмобу и показала, как выглядит праздничная паска семьи чемпиона.

Соответствующие фото Екатерина разместила в своем Instagram

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Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, поделилась фотографиями семейной паски в сторис своего Instagram. Кроме этого девушка поздравила своих подписчиков с Пасхой. 

Паска
Праздничная паска семейства Усиков. Фото: Instagram/usyk_kate1505

"Христов Воскрес! Всех поздравляю с Великим Праздником", — написала также Екатерина.

Скрін
Екатерина Усик поздравила подписчиков с Пасхой. Фото: Instagram/usyk_kate1505 

Накануне Александр Усик узнал своего следующего возможного соперника в супертяжелом весе. Китаец Чжан Чжилей сенсационно, да еще и нокаутом, победил американца Джо Джойса.

Это первое поражение Джойса на профессиональном уровне, тогда как китаец одержал 25 победу и завоевал пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Теперь Чжан Чжилей является главным претендентом на пояс украинца Александра Усика в категории WBO.

Напомним, легенда бокса Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере.

Артём Милевский поздравил украинцев с Пасхой.

Бывший форвард "Динамо" забил первый гол за новую команду.

Неожиданно Александр Усик получил следующего возможного соперника в виде боксера в годах из Китая.

Известный американский тренер Мэйуэзер поделился мыслями о предстоящем поединке между Ломаченко и Хейни.

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