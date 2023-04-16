Ще один крок до чемпіонства: "Шахтар" не відчув проблем у матчі з ФК "Львів"

Гравці "Шахтаря" святкують забитий гол. Фото: shakhtar.com

Донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу над ФК "Львів" в 21 турі української Прем'єр-ліги. На "Арені Львів" підопічні Ігора Йовічевича забили два сухих м'яча у ворота суперників.

Про це повідомляють Новини.Live

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Найближчий переслідувач донеччан у турнірній таблиці УПЛ ФК "Дніпро-1" втратив очки у поєдинку з "Зорею", тому "гірникам" важливо було здолати львів'ян у сьогоднішньому матчі. І з цим завданням "Шахтар" впорався на відмінно, забивши по голу у кожному з таймів.

Героєм зустрічі став Артем Бондаренко. Він записав на свій рахунок дубль: відзначився спочатку на сьомій хвилині, а потмі на 75-й.

Після цієї перемоги "Шахтар" випереджає "Дніпро-1" на сім балів, але у дніпрян є гра в запасі.

"Шахтар" здобуває чергову перемогу в УПЛ. Фото: shakhtar.com

VBET ліга. 21-й тур

16 квітня, Львів, стадіон "Арена Львів"

"Шахтар" — ФК "Львів" — 2:0

Голи: Артем Бондаренко 7, Артем Бондаренко 75

"Шахтар": Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Гіоргі Гочолейшвілі, Данило Сікан (Лассіна Траоре 71), Богдан Михайліченко (Хусрав Тоїров 87), Кевін Келсі (Андрій Тотовицький 71), Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков (Олег Очеретько 79), Єгор Назарина, Ярослав Ракіцький (Дмитро Топалов 79

ФК "Львів": Олександр Рибка, Ахмед Алібеков, Івіян Свржняк (Богдан Мишенко 71), Ярослав Богунов, Владислав Бугай, Денис Кузик, Олександр Бєляєв (Адерінсола Есеола 71), Артем Мільченко (Максим Сасовський 82), Максим Грисьо (Сергій Сімінін 82), Олексій Дитятьєв, Ігор Габріель.

Попередження: Данило Сікан 66, Андрій Тотовицький 84 — Денис Кузик 17, Владислав Бугай 45, Максим Грисьо 45+1, Ахмед Алібеков 84.

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