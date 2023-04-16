Еще один шаг к чемпионству: "Шахтер" не испытал проблем в матче с ФК "Львов"

Игроки "Шахтера" празднуют забитый гол. Фото: shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу над ФК "Львов" в 21-м туре украинской Премьер-лиги. На "Арене Львов" подопечные Игоря Йовичевича забили два сухих мяча в ворота соперников.

Об этом сообщают Новини.Live

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Ближайший преследователь дончан в турнирной таблице УПЛ ФК "Днепр-1" потерял очки в поединке с "Зарей", поэтому "горнякам" важно было одолеть львовян в сегодняшнем матче. И с этой задачей "Шахтер" справился на отлично, забив по голу в каждом из таймов.

Героем встречи стал Артем Бондаренко. Он записал на свой счет дубль: отличился сначала на седьмой минуте, а потом на 75-й.

После этой победы "Шахтер" опережает "Днепр-1" на семь баллов, но у днепрян есть игра в запасе.

"Шахтер" одержал очередную победу в УПЛ. Фото: shakhtar.com

VBET лига. 21-й тур

16 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

"Шахтер" — ФК "Львов" — 2:0

Голы: Артём Бондаренко 7, Артём Бондаренко 75

"Шахтер" : Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Гиорги Гочолейшвили, Даниил Сикан (Лассина Траоре 71), Богдан Михайличенко (Хусрав Тоиров 87), Кевин Келси (Андрей Тотовицкий 71), Артем Бондаренко, Николай Матвиенко, 9 , Егор Назарина, Ярослав Ракицкий (Дмитрий Топалов 79

ФК "Львов" : Александр Рыбка, Ахмед Алибеков, Ивиан Свржняк (Богдан Мышенко 71), Ярослав Богунов, Владислав Бугай, Денис Кузык, Александр Беляев (Адеринсола Эсеола 71), Артем Мильченко (Максим Сасовский 8 ), Алексей Дитятьев, Игорь Габриэль.

Предупреждение: Даниил Сикан 66, Андрей Тотовицкий 84 — Денис Кузик 17, Владислав Бугай 45, Максим Грисьо 45+1, Ахмед Алибеков 84.

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