Мессі зазіхнув на черговий рекорд Роналду: у португальця немає шансів
Поки Кріштіану Роналду все ніяк не натішиться голам у чемпіонаті Саудівської Аравії, Ліонель Мессі близький до того, аби побити видатний рекорд португальця в Європі.
Про це повідомляють Новини.Live
Мессі вже поруч
У матчі 31 туру французької Ліги 1 "ПСЖ" — "Ланс" зірковий форвард парижан Ліонель Мессі відзначився забити м'ячем, а його команда перемогла з рахунком 3:1.
Цей гол став 495-м для чемпіона світу у топ-5 чемпіонатах Європи, що дозволило йому зрівнятися за цим показником з Кріштіану Роналду.
Мессі знадобилось 572 матчі, аби досятги такого результату, тоді як португальцю для аналогічного показника потрібно було зіграти 626 поєдинків. Отже, вже в наступному турі Ліги 1 аргентинець може побити рекорд Кріштіану.
Більшість своїх голів Мессі забив у складі каталонської "Барселони", у яку він, найімовірніше, повернеться вже найближчого літа. Кріштіану ж грав у "Манчестер Юнайтед", "Реалі", "Ювентусі" та "Спортингу".
У поточному сезоні Ліги 1 Ліонель забив 15 м'ячів та віддав 14 гольових передач.
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