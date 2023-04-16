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Мессі зазіхнув на черговий рекорд Роналду: у португальця немає шансів

16 квітня 2023 15:59
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Мессі зазіхнув на черговий рекорд Роналду — у португальця немає шансів
П'ятиразовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/PEDRO NUNES
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Поки Кріштіану Роналду все ніяк не натішиться голам у чемпіонаті Саудівської Аравії, Ліонель Мессі близький до того, аби побити видатний рекорд португальця в Європі. 

Про це повідомляють Новини.Live

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У матчі 31 туру французької Ліги 1 "ПСЖ" — "Ланс" зірковий форвард парижан Ліонель Мессі відзначився забити м'ячем, а його команда перемогла з рахунком 3:1.

Цей гол став 495-м для чемпіона світу у топ-5 чемпіонатах Європи, що дозволило йому зрівнятися за цим показником з Кріштіану Роналду. 

Мессі
Ліонель Мессі у матчі з "Лансом". Фото: Reuters/GONZALO FUENTES

Мессі знадобилось 572 матчі, аби досятги такого результату, тоді як португальцю для аналогічного показника потрібно було зіграти 626 поєдинків. Отже, вже в наступному турі Ліги 1 аргентинець може побити рекорд Кріштіану. 

Більшість своїх голів Мессі забив у складі каталонської "Барселони", у яку він, найімовірніше, повернеться вже найближчого літа. Кріштіану ж грав у "Манчестер Юнайтед", "Реалі", "Ювентусі" та "Спортингу". 

У поточному сезоні Ліги 1 Ліонель забив 15 м'ячів та віддав 14 гольових передач. 

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