Мессі зазіхнув на черговий рекорд Роналду — у португальця немає шансів

П'ятиразовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/PEDRO NUNES

Поки Кріштіану Роналду все ніяк не натішиться голам у чемпіонаті Саудівської Аравії, Ліонель Мессі близький до того, аби побити видатний рекорд португальця в Європі.

Про це повідомляють Новини.Live

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Мессі вже поруч

У матчі 31 туру французької Ліги 1 "ПСЖ" — "Ланс" зірковий форвард парижан Ліонель Мессі відзначився забити м'ячем, а його команда перемогла з рахунком 3:1.

Цей гол став 495-м для чемпіона світу у топ-5 чемпіонатах Європи, що дозволило йому зрівнятися за цим показником з Кріштіану Роналду.

Ліонель Мессі у матчі з "Лансом". Фото: Reuters/GONZALO FUENTES

Мессі знадобилось 572 матчі, аби досятги такого результату, тоді як португальцю для аналогічного показника потрібно було зіграти 626 поєдинків. Отже, вже в наступному турі Ліги 1 аргентинець може побити рекорд Кріштіану.

Більшість своїх голів Мессі забив у складі каталонської "Барселони", у яку він, найімовірніше, повернеться вже найближчого літа. Кріштіану ж грав у "Манчестер Юнайтед", "Реалі", "Ювентусі" та "Спортингу".

У поточному сезоні Ліги 1 Ліонель забив 15 м'ячів та віддав 14 гольових передач.

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