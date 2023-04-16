Месси посягнул на очередной рекорд Роналду: у португальца нет шансов
Пока Криштиану Роналду все никак не нарадуется своим голам в чемпионате Саудовской Аравии, Лионель Месси близок к тому, чтобы побить выдающийся рекорд португальца в Европе.
Об этом сообщают Новини.Live
Месси уже рядом
В матче 31 тура французской Лиги 1 "ПСЖ" — "Ланс" звездный форвард парижан Лионель Месси отличился забитым мячом, а его команда победила со счетом 3:1.
Этот гол стал 495-м для чемпиона мира в топ-5 чемпионатах Европы, что позволило ему сравняться по этому показателю с Криштиану Роналду.
Месси понадобилось 572 матча, чтобы добиться такого результата, тогда как португальцу для аналогичного показателя нужно было сыграть 626 поединков. Таким образом, уже в следующем туре Лиги 1 аргентинец может побить рекорд Криштиану.
Большинство своих голов Месси забил в составе каталонской "Барселоны", в которую он, вероятнее всего, вернется уже ближайшим летом. Криштиану же играл в "Манчестер Юнайтед", "Реале", "Ювентусе" и "Спортинге".
В текущем сезоне Лиги 1 Лионель забил 15 мячей и отдал 14 голевых передач.
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