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Месси посягнул на очередной рекорд Роналду: у португальца нет шансов

16 апреля 2023 15:59
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Месси посягнул на очередной рекорд Роналду — у португальца нет шансов
Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Фото: Reuters/PEDRO NUNES
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Пока Криштиану Роналду все никак не нарадуется своим голам в чемпионате Саудовской Аравии, Лионель Месси близок к тому, чтобы побить выдающийся рекорд португальца в Европе.

Об этом сообщают Новини.Live

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В матче 31 тура французской Лиги 1 "ПСЖ" — "Ланс" звездный форвард парижан Лионель Месси отличился забитым мячом, а его команда победила со счетом 3:1.

Этот гол стал 495-м для чемпиона мира в топ-5 чемпионатах Европы, что позволило ему сравняться по этому показателю с Криштиану Роналду.

Месси
Лионель Месси в матче с "Лансом". Фото: Reuters/GONZALO FUENTES

Месси понадобилось 572 матча, чтобы добиться такого результата, тогда как португальцу для аналогичного показателя нужно было сыграть 626 поединков. Таким образом, уже в следующем туре Лиги 1 аргентинец может побить рекорд Криштиану. 

Большинство своих голов Месси забил в составе каталонской "Барселоны", в которую он, вероятнее всего, вернется уже ближайшим летом. Криштиану же играл в "Манчестер Юнайтед", "Реале", "Ювентусе" и "Спортинге".

В текущем сезоне Лиги 1 Лионель забил 15 мячей и отдал 14 голевых передач.

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