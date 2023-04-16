Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Скандальне розлучення: чому дружина Хакімі не може отримати половину майна футболіста arrow

Скандальне розлучення: чому дружина Хакімі не може отримати половину майна футболіста

16 квітня 2023 13:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Чому дружина Хакімі не може отримати половину майна футболіста
Мати цілує Хакімі на ЧС-2022 Фото: Instagram/achrafhakimi
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Дружина захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі Хіба Абук під час розлучення хотіла отримати половину спільного майна, але щось пішло не так. У ході процесу з'ясувалося, що на Хакімі не оформлено жодного майна, яке не може підпадати під розділ.

Про це повідомляє First Mag.

Читайте також:

Хакімі — один із найдорожчих гравців Ліги 1 і заробляє понад 1 мільйон євро на місяць, але зарплату 24-річного марокканця вже кілька років отримує його мати.

Актриса Хіба Абрук вирішила розірвати шлюб з захисником ПСЖ, якого нещодавно було звинувачено у зґвалтуванні, інформує El Cierre Digital.

За інформацією джерела, криза у стосунках подружжя наступила ще декілька тижнів тому, після чого розпочався сам процес розлучення.

Причина не у зґвалтуванні 

Інформація щодо обвинувачення Хакімі у зґвалтуванні не стала першочерговою причиною розлучення. Абрук знаходилися разом з двома дітьми у Дубаї 25 лютого, коли, ймовірно, був скоєний злочин.

"У своєму житті я завжди була і буду на боці жертв. З огляду на всю серйозність звинувачень залишається сподіватися лише на справедливість правосуддя", — заявила актриса.

Причина розлучення насправді зовсім не в скандалі, до якого потрапив футболіст. 

"Ми з батьком моїх дітей вирішили припинити подружні стосунки задовго до цих подій. Хто б міг подумати, що після того, як ми подали на розлучення і припинили жити разом, крім болю від розлучення та руйнування сім'ї, якій я присвячувала всю себе, мені доведеться зіткнутися з такою ганьбою?" — сказала Хіба Абук.

Саме в процесі розлучення з'ясувалися деякі подробиці життя Хакімі. Адвокат дружини з'ясував, що Хакімі не має жодного майна, яке підлягало б поділу між подружжям. 80% від майже мільйонної місячної зарплати футболіста перераховуються на рахунок матері футболіста — Саїді Мох, до якої він підбігав після кожного матчу на ЧС-2022.

Ба більше, вся власність теж записана на матір, а якщо Хакімі хоче щось придбати, то звертається до Саїди, яка записує покупку на своє ім'я.

Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

Неочікувано Олександр Усик отримав наступного можливого суперника у вигляді боксера в роках з Китаю.

Форвард та капітан римського "Лаціо" Чіро Іммобіле потрапив у серйозну ДТП у столиці Італії. 

Артем Мілевський привітав українців з Великоднем

Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB