Чому дружина Хакімі не може отримати половину майна футболіста

Мати цілує Хакімі на ЧС-2022 Фото: Instagram/achrafhakimi

Дружина захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі Хіба Абук під час розлучення хотіла отримати половину спільного майна, але щось пішло не так. У ході процесу з'ясувалося, що на Хакімі не оформлено жодного майна, яке не може підпадати під розділ.

Про це повідомляє First Mag.

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Хакімі — один із найдорожчих гравців Ліги 1 і заробляє понад 1 мільйон євро на місяць, але зарплату 24-річного марокканця вже кілька років отримує його мати.

Актриса Хіба Абрук вирішила розірвати шлюб з захисником ПСЖ, якого нещодавно було звинувачено у зґвалтуванні, інформує El Cierre Digital.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois



L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

За інформацією джерела, криза у стосунках подружжя наступила ще декілька тижнів тому, після чого розпочався сам процес розлучення.

Причина не у зґвалтуванні

Інформація щодо обвинувачення Хакімі у зґвалтуванні не стала першочерговою причиною розлучення. Абрук знаходилися разом з двома дітьми у Дубаї 25 лютого, коли, ймовірно, був скоєний злочин.

"У своєму житті я завжди була і буду на боці жертв. З огляду на всю серйозність звинувачень залишається сподіватися лише на справедливість правосуддя", — заявила актриса.

Причина розлучення насправді зовсім не в скандалі, до якого потрапив футболіст.

"Ми з батьком моїх дітей вирішили припинити подружні стосунки задовго до цих подій. Хто б міг подумати, що після того, як ми подали на розлучення і припинили жити разом, крім болю від розлучення та руйнування сім'ї, якій я присвячувала всю себе, мені доведеться зіткнутися з такою ганьбою?" — сказала Хіба Абук.

Саме в процесі розлучення з'ясувалися деякі подробиці життя Хакімі. Адвокат дружини з'ясував, що Хакімі не має жодного майна, яке підлягало б поділу між подружжям. 80% від майже мільйонної місячної зарплати футболіста перераховуються на рахунок матері футболіста — Саїді Мох, до якої він підбігав після кожного матчу на ЧС-2022.

Ба більше, вся власність теж записана на матір, а якщо Хакімі хоче щось придбати, то звертається до Саїди, яка записує покупку на своє ім'я.

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