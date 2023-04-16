Почему жена Хакими не может получить половину имущества футболиста

Мать целует Хакими на ЧМ-2022 Фото: Instagram/achrafhakimi

Жена защитника ПСЖ Ашрафа Хакими Хиба Абук во время развода хотела получить половину общего имущества, но что-то пошло не так. В ходе процесса выяснилось, что на Хакиме не оформлено ни одно имущество, которое не может подпадать под раздел.

Об этом сообщает First Mag.

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Хакими — один из самых дорогих игроков Лиги 1 и зарабатывает более 1 миллиона евро в месяц, но зарплату 24-летнего марокканца уже несколько лет получает его мать.

Актриса Хиба Абрук решила расторгнуть брак с защитником ПСЖ, который недавно был обвинен в изнасиловании, сообщает El Cierre Digital.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est el un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus un millón d'euros par mois



L'ex épouse donc aurait eu le jackpot..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

По информации источника, кризис в отношениях супругов наступил еще несколько недель назад, после чего начался сам процесс развода.

Причина не в изнасиловании

Информация об обвинении Хакими в изнасиловании не стала первоочередной причиной развода. Абрук находились вместе с двумя детьми в Дубае 25 февраля, когда, вероятно, было совершено преступление.

"В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться только на справедливость правосудия", — заявила актриса.

Причина развода на самом деле совсем не в скандале, в который попал футболист.

"Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, кроме боли от развода и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?" — сказала Разве Абук.

Именно в процессе развода выяснились некоторые подробности жизни Хакими. Адвокат жены выяснил, что у Хакими нет ни одного имущества, которое подлежало бы разделу между супругами. 80% почти миллионной месячной зарплаты футболиста перечисляются на счет матери футболиста — Саиди Мох, к которой он подбегал после каждого матча на ЧМ-2022.

Более того, вся собственность тоже записана на мать, а если Хакими хочет что-то приобрести, то обращается к Саиде, которая записывает покупку на свое имя.

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