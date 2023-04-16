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Скандальный развод: почему жена Хакими не может получить половину имущества футболиста

16 апреля 2023 13:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Почему жена Хакими не может получить половину имущества футболиста
Мать целует Хакими на ЧМ-2022 Фото: Instagram/achrafhakimi
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Жена защитника ПСЖ Ашрафа Хакими Хиба Абук во время развода хотела получить половину общего имущества, но что-то пошло не так. В ходе процесса выяснилось, что на Хакиме не оформлено ни одно имущество, которое не может подпадать под раздел.

Об этом сообщает First Mag.

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Хакими — один из самых дорогих игроков Лиги 1 и зарабатывает более 1 миллиона евро в месяц, но зарплату 24-летнего марокканца уже несколько лет получает его мать.

Актриса Хиба Абрук решила расторгнуть брак с защитником ПСЖ, который недавно был обвинен в изнасиловании, сообщает El Cierre Digital.

По информации источника, кризис в отношениях супругов наступил еще несколько недель назад, после чего начался сам процесс развода.

Причина не в изнасиловании

Информация об обвинении Хакими в изнасиловании не стала первоочередной причиной развода. Абрук находились вместе с двумя детьми в Дубае 25 февраля, когда, вероятно, было совершено преступление.

"В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться только на справедливость правосудия", — заявила актриса.

Причина развода на самом деле совсем не в скандале, в который попал футболист.

"Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, кроме боли от развода и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?" — сказала Разве Абук.

Именно в процессе развода выяснились некоторые подробности жизни Хакими. Адвокат жены выяснил, что у Хакими нет ни одного имущества, которое подлежало бы разделу между супругами. 80% почти миллионной месячной зарплаты футболиста перечисляются на счет матери футболиста — Саиди Мох, к которой он подбегал после каждого матча на ЧМ-2022.

Более того, вся собственность тоже записана на мать, а если Хакими хочет что-то приобрести, то обращается к Саиде, которая записывает покупку на свое имя.

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