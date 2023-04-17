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Усик ніколи не битиметься з Ф'юрі: Рой Джонс назвав причину

17 квітня 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик ніколи не битиметься з Ф'юрі — Рой Джонс назвав причину
Усик святкує перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний боксер Рой Джонс-молодший розчарований скасуванням бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Найближчим часом на проведення цього поєдинку не варто розраховувати, повідомив Джонс в інтерв'ю Boxing Social.

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Наприкінці квітня 2023 року Олександр Усик (20-0, 13 KO) та Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) могли зустрітися на рингу в одному з найрейтинговіших боїв року. Проте спортсмени так і не домовилися про умови контракту на це протистояння.

Ф'юрі бореться з Уайлдером
Ф'юрі бореться з Вайлдером. Фото: REUTERS/Steve Marcus

З ким можуть боксувати Усик та Ф'юрі?

Світ боксу був розчарований зривом цього поєдинку. Колишній чемпіон світу у кількох вагових категоріях Рой Джонс-молодший пояснив, чому насправді не відбувся бій між Усиком та Ф'юрі.

"Я розчарований, але не розсерджений через ситуацію в надважкій вазі. Усик і Ф'юрі могли провести зовсім не той бій, на який чекали вболівальники. Вони могли не вступати в розмін ударами, а натомість "кружляли б по рингу" в очікуванні гонга.

Надважкий дивізіон дав нам багато добрих поєдинків. І в майбутньому їх також буде чимало. Не варто зациклюватися на поєдинку Усика та Ф'юрі. У нас є два чемпіони світу у найважчому дивізіоні. Нехай вони залишаються чемпіонами, хай спершу протистоять комусь іншому. Коли суперників більше не залишиться, вони можуть зустрітися на рингу", — заявив Рой Джонс-молодший.

Експерт з нетерпінням чекає на поєдинки Усика проти Уайлдера і Ф'юрі проти Джошуа.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков допоміг "Жироні" здобути важливу перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський показав, як святкував Великдень.

Дружина Олександра Усика поділилася фотографією Великодня, який опинився на святковому столі біля чемпіона.

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