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Малиновский изменит статус в "Марселе": тренер недоволен украинцем

17 апреля 2023 12:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский изменит статус в Марселе — тренер недоволен украинцем
Руслан Малиновский в матче против сборной Англии. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский переживает не лучший отрезок карьеры в нынешнем сезоне. Полузащитник "выпал" из основы французского "Марселя". 

Тренер "Олимпика" Игор Тудор посадил футболиста в запас, сообщает L'Equipe

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В матче 31 тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл дома "Труа" со счетом 3:1. Руслан Малиновский снова начал эту встречу на скамейке запасных. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в матче за сборную Украины. Фото: Униан

Статистика и проблемы Малиновского 

Украинский полузащитник вышел на замену на 76-й минуте поединка и не отличился результативными действиями. За этот поединок Малиновский получил оценку 6,1 балла. Это один из худших результатов в команде наряду с действиями Байли и Пайета. В активе украинца 14 точных передач из 15. Лучшим игроком матча стал Ченгиз Ундер, который получил 8,9 балла. 

Руслан Малиновский после перехода в "Марсель" в начале 2023 года провел 17 матчей, в 11 из которых выходил на поле в стартовом составе. В его активе два гола (включая один в Кубке Франции). Малиновский получил четыре желтые карточки.

В последних матчах украинский футболист все чаще либо начинает игру на скамейке запасных, либо одним из первых покидает поле из-за замены. Игор Тудор объяснил, что Малиновский стал чаще ошибаться из-за накопившейся усталости. Тренер все так же рассчитывает на хавбека, но понимает, что Руслану необходима передышка. 

Напомним, украинец Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть важную победу в чемпионате Испании. 

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский показал, как отпраздновал Пасху. 

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

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