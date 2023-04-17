Экс-футболист "Динамо" Шкапенко внезапно скончался

Бывший форвард "Динамо" Павел Шкапенко. Фото: Google

Спортивное сообщество Украины потрясло трагическое известие. В возрасте 50 лет скончался бывший футболист киевского "Динамо" и национальной команды по футболу Павел Шкапенко.

Сердце известного спортсмена перестало биться в возрасте 50 лет, сообщил Telegram-канал "Бомбардир".

Читайте также:

Павел Шкапенко скончался в Киеве в возрасте 50 лет. О причинах произошедшего в настоящее время ничего не известно. У бывшего футболиста сборной Украины осталось две дочери.

Павел Шкапенко в матче за "Динамо". Фото: Google

Карьера Павла Шкапенко

Бывший атакующий полузащитник защищал цвета киевского "Динамо" в течение шести сезонов с 1992 по 1998 годы. Он шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок страны.

За сборную Украины Павел Шкапенко провел десять поединков, участвовал в отборах на Евро-1996 и ЧМ-1998.

Также Шкапенко выступал за украинские клубы "Металлург" (Запорожье), ЦСКА (Киев), российские "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" и "Кубань".

Напомним, украинец Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть важную победу в чемпионате Испании.

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский показал, как отпраздновал Пасху.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.