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Экс-футболист "Динамо" Шкапенко внезапно скончался

17 апреля 2023 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-футболист Динамо Шкапенко внезапно скончался
Бывший форвард "Динамо" Павел Шкапенко. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортивное сообщество Украины потрясло трагическое известие. В возрасте 50 лет скончался бывший футболист киевского "Динамо" и национальной команды по футболу Павел Шкапенко.

Сердце известного спортсмена перестало биться в возрасте 50 лет, сообщил Telegram-канал "Бомбардир". 

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Павел Шкапенко скончался в Киеве в возрасте 50 лет. О причинах произошедшего в настоящее время ничего не известно. У бывшего футболиста сборной Украины осталось две дочери. 

Павел Шкапенко
Павел Шкапенко в матче за "Динамо". Фото: Google

Карьера Павла Шкапенко

Бывший атакующий полузащитник защищал цвета киевского "Динамо" в течение шести сезонов с 1992 по 1998 годы. Он шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок страны. 

За сборную Украины Павел Шкапенко провел десять поединков, участвовал в отборах на Евро-1996 и ЧМ-1998. 

Также Шкапенко выступал за украинские клубы "Металлург" (Запорожье), ЦСКА (Киев), российские "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" и "Кубань".

Напомним, украинец Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть важную победу в чемпионате Испании. 

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский показал, как отпраздновал Пасху. 

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

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