Экс-футболист "Динамо" Шкапенко внезапно скончался
Спортивное сообщество Украины потрясло трагическое известие. В возрасте 50 лет скончался бывший футболист киевского "Динамо" и национальной команды по футболу Павел Шкапенко.
Сердце известного спортсмена перестало биться в возрасте 50 лет, сообщил Telegram-канал "Бомбардир".
Павел Шкапенко скончался в Киеве в возрасте 50 лет. О причинах произошедшего в настоящее время ничего не известно. У бывшего футболиста сборной Украины осталось две дочери.
Карьера Павла Шкапенко
Бывший атакующий полузащитник защищал цвета киевского "Динамо" в течение шести сезонов с 1992 по 1998 годы. Он шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок страны.
За сборную Украины Павел Шкапенко провел десять поединков, участвовал в отборах на Евро-1996 и ЧМ-1998.
Также Шкапенко выступал за украинские клубы "Металлург" (Запорожье), ЦСКА (Киев), российские "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" и "Кубань".
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