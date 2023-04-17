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Ексфутболіст "Динамо" Шкапенко раптово помер

17 квітня 2023 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексфутболіст Динамо Шкапенко раптово помер
Колишній форвард "Динамо" Павло Шкапенко. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивну спільноту України вразила трагічна звістка. У віці 50 років помер колишній футболіст київського "Динамо" та національної команди з футболу Павло Шкапенко.

Серце відомого спортсмена перестало битися у віці 50 років, повідомив Telegram-канал "Бомбардир".

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Павло Шкапенко помер у Києві у віці 50 років. Про причини того, що сталося, наразі нічого невідомо. Колишній футболіст збірної України залишив дві доньки.

Павло Шкапенко
Павло Шкапенко у матчі за "Динамо". Фото: Google

Кар'єра Павла Шкапенка

Колишній атакуючий півзахисник захищав кольори київського "Динамо" протягом шести сезонів із 1992 по 1998 роки. Він шість разів ставав чемпіоном України та тричі виграв Кубок країни.

За збірну України Павло Шкапенко провів десять поєдинків, брав участь у відборах на Євро-1996 та ЧС-1998.

Також Шкапенко виступав за українські клуби "Металург" (Запоріжжя), ЦСКА (Київ), російські "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" та "Кубань".

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