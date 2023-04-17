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Маліновський змінить статус у "Марселі": тренер незадоволений українцем

17 квітня 2023 12:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський змінить статус у Марселі — тренер незадоволений українцем
Руслан Маліновський у матчі проти збірної Англії. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної України Руслан Маліновський переживає не найкращий відрізок кар'єри цього сезону. Півзахисник "випав" з основи французького "Марселя".

Тренер "Олімпіка" Ігор Тудор посадив футболіста в запас, повідомляє L'Equipe.

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У матчі 31 туру французької Ліги 1 "Марсель" обіграв вдома "Труа" з рахунком 3:1. Руслан Маліновський знову розпочав цю зустріч на лаві запасних.

Руслан Малиновський
Руслан Малиновський у матчі за збірну України. Фото: Уніан

Статистика та проблеми Маліновського

Український півзахисник вийшов на заміну на 76-й хвилині поєдинку та не відзначився результативними діями. За цей поєдинок Маліновський отримав оцінку 6,1 бала. Це один із найгірших результатів у команді поряд з діями Байлі та Паєта. В активі українця 14 точних передач із 15. Найкращим гравцем матчу став Ченгіз Ундер, який отримав 8,9 бала.

Руслан Маліновський після переходу до "Марселя" на початку 2023 року провів 17 матчів, в 11 з яких виходив на поле у стартовому складі. У його активі два голи (включаючи один у Кубку Франції). Маліновський отримав чотири жовті картки.

В останніх матчах український футболіст все частіше або починає гру на лаві запасних, або одним із перших залишає поле через заміну. Ігор Тудор пояснив, що Маліновський почав частіше помилятися через накопичену втому. Тренер так само розраховує на хавбека, але розуміє, що Руслану необхідний перепочинок.

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