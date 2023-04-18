Лэмпард дал характеристику Мудрику накануне матча с Реалом в ЛЧ

Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о прогрессе украинского легионера лондонцев Михаила Мудрика. При этом наставник оценил шансы "синих" пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

"Челси" проиграл первый матч "Реалу" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" со счетом 0:2, напоминает Yahoo Sports.

Читайте также:

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сыграл за столичную команду 11 поединков во всех турнирах. Молодой футболист записал на свой счет две результативные передачи — это больше, чем у любого другого футболиста "синих".

"У Михаила были моменты, когда он выглядел реальной угрозой. Нам нужно попытаться найти способы создавать моменты для него на регулярной основе.

Мне нравится работать с ним. Вы должны понимать, что он новый игрок и не так давно в АПЛ. Это настоящий талант, хотя пока что и сырой. Важно, как мы сможем внедрить его в команду", — рассказал Фрэнк Лэмпард.

Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Toby Melville

Про шансы в ответном матче ЛЧ с "Реалом"

Мудрик отыграл домашний поединок АПЛ против "Брайтона" (1:2). Скорее всего, в ответной встрече 1/4 Лиги чемпионов украинца снова заменит в основе команды Рахим Стерлинг.

"Мы не в том положении, в каком хотели бы быть. Это не означает, что команда демотивирована. У нас есть шанс пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В футболе должны брать на себя ответственность как отдельные игроки, так и вся команда. Это важная часть игры. У "Челси" все еще есть шанс", — заявил Фрэнк Лэмпард.

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону".

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

У форварда Владислава Супряги появились в "Динамо" проблемы, которые могут помешать ему продолжить выступать в киевской команде.