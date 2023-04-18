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Лэмпард дал характеристику Мудрику накануне матча с "Реалом" в Лиге чемпионов

18 апреля 2023 11:00
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лэмпард дал характеристику Мудрику накануне матча с Реалом в ЛЧ
Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о прогрессе украинского легионера лондонцев Михаила Мудрика. При этом наставник оценил шансы "синих" пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. 

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"У Михаила были моменты, когда он выглядел реальной угрозой. Нам нужно попытаться найти способы создавать моменты для него на регулярной основе.

Мне нравится работать с ним. Вы должны понимать, что он новый игрок и не так давно в АПЛ. Это настоящий талант, хотя пока что и сырой. Важно, как мы сможем внедрить его в команду", — рассказал Фрэнк Лэмпард. 

Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Toby Melville

Про шансы в ответном матче ЛЧ с "Реалом"

Мудрик отыграл домашний поединок АПЛ против "Брайтона" (1:2). Скорее всего, в ответной встрече 1/4 Лиги чемпионов украинца снова заменит в основе команды Рахим Стерлинг. 

"Мы не в том положении, в каком хотели бы быть. Это не означает, что команда демотивирована. У нас есть шанс пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В футболе должны брать на себя ответственность как отдельные игроки, так и вся команда. Это важная часть игры. У "Челси" все еще есть шанс", — заявил Фрэнк Лэмпард. 

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